El presidente de Correos niega contactos con Koldo y su hermano para realizar contrataciones

El presidente de Correos, Pedro Saura, ha negado contactos con Koldo García para realizar ningún contrato laboral o de otro tipo, después de las investigaciones al exasesor de José Luis Ábalos, a la vez que ha asegurado que la empresa pública postal "no ha contratado" al hermano de Koldo, Joseba García, ni le consta que "haya tenido nunca el propósito de contratarlo". De esta manera se ha pronunciado Pedro Saura a través de un comunicado después de que el auto del juez Ismael Moreno señalara, en relación a Joseba, que "se han obtenido indicios de que una vez deja de ser empleado de EMFESA -ente dependiente de ADIF-, por expreso deseo de Koldo pasará a trabajar en Correos --sociedad estatal dependiente del MITMA--". Asimismo, el instructor destaca una llamada del 28 de diciembre en la que "se ha podido observar que Koldo tiene la capacidad de poner en contacto" a una responsable de relaciones institucionales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO) "con 'Pedro' a través de Ábalos, ya que sería amigo personal de este último". En este sentido, Pedro Saura niega haber mantenido ninguna conversación telefónica sobre este aspecto ni con Koldo García ni con la responsable de relaciones institucionales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. "Es más, nunca he mantenido ninguna conversación con Koldo relativa a la celebración de ningún contrato laboral o de otro tipo. Correos no ha contratado a Joseba ni me consta que haya tenido nunca el propósito de contratarlo", reza el comunicado de Pedro Saura. En el auto del juez también apunta que "Joseba sería conocedor del nombramiento del nuevo presidente de Correos --Pedro Saura--, antes de que se hiciese oficial ya que ha afirmado que esta persona es amigo suyo", añade el magistrado. Y al respecto, Saura defiende que el 27 de diciembre de 2023 "era ya de conocimiento público" su próximo nombramiento como Presidente de Correos.