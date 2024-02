El Pabellón de España se inunda de novedades en el MWC con las exhibiciones de 45 pymes

Belén Molleda

Barcelona, 28 feb (EFECOM).- Un chaleco que permite visualizar el estado de un corazón, una aplicación para manipular en remoto un teléfono móvil, un robot que dispensa medicamentos o una visita virtual al Estadio Bernabéu son algunas de las novedades que las pymes españolas exhiben en el Pabellón de España del MWC de Barcelona.

Hasta 45 pymes, un 18 % más que el año pasado, despliegan sus avances en los más de 1.000 metros cuadrados que ocupa este Pabellón de España, organizado por Red.es, donde confluyen compañías de Inteligencia Artificial (IA), Big Data (macrodatos), internet de las cosas, ciberseguridad y ciudades inteligentes, entre otras.

Este espacio, que se enmarca dentro de las instalaciones del MWC en la Fira de Barcelona, constituye un escaparate de pymes españolas como Spika Tecn, que exhibe un chaleco que recoge las señales del corazón de un individuo y que, a través de un algoritmo diseñado para construir el interior de este órgano, permite observar cualquier anomalía que éste tenga sin tener que recurrir al molesto cateterismo.

"España gasta anualmente 1.200 millones de euros en este tipo de mapeos cardiacos", con lo que este avance supondría un ahorro importante, ha apuntado a EFE Carlos Zuñiga, director de Estregia de Spika Tech.

Se trata de un proyecto financiado por la UE, que podría estar listo para su comercialización, con las autorizaciones correspondientes incluidas, el próximo mes agosto. Sus previsiones pasan por que su empresa llegue a facturar 175 millones de euros en 2030.

En este mismo expositor, Spika Tech muestra a un robot, que está diseñado para dispensar material sanitario a un paciente, con lo que se evitan los temidos contagios, un aparato que ha contado con ayuda de Red.es.

En este pabellón, Teresa Acha-Orbea, consejera delegada de SPC, muestra una aplicación que sirve para controlar remotamente el móvil, un avance muy útil para nuestros mayores.

Se trata de una App que permite, según ha apuntado, ayudar a una persona en el manejo de su dispositivo en remoto. Esta aplicación estará lista para lanzarse al mercado en septiembre.

Muchas de las empresas de este Pabellón España ya son veteranas. Tal es el caso de Telecoming, que este año permite por ejemplo realizar a los congresistas una visita inmersiva al Estadio Bernabéu.

Las compañías de consultoría también están presentes en este espacio, entre ellas Damavis, que más que enseñar sus avances, lo que hace es ofrecer sus servicios de gestión de datos, de IA y de visualización del dato, afirma Tòfol Torrens, cofundador, consultor de Big Data e IA.

Las telecomunicaciones acaparan también protagonismo en este Pabellón, donde está el director técnico de Getecom Alfonso Oliva, que ha explicado lo útil que es este congreso para empresas como la suya, que se han creado hace poco, en 2016 y ya está formalizando su expansión internacional.

En la tecnología es importante también la búsqueda de talento, y, en este caso, Fleebe Ai presenta su plataforma de inteligencia artificial que ayuda a las organizaciones a atraer y manejar el talento.

"Muchas veces buscamos el talento fuera de nuestras empresas y lo tenemos dentro", ha afirmado Yann Roche, su consejero delegado, que explica que esta plataforma sirve para manejar todos estos datos.

El pabellón está integrado por 20 compañías de Madrid, de donde proceden además de Spika Tech, QDQ Media, OpenNebula, Eurostar, Webplan Analytics, Alea, Moabits, Best Phone Mundo Móvil, Viewtinet, Applivery, Netmetrix, Aptica 4, Locatium, Telecoming, Gest Point, Irepack, Summa Networks, Alisys Digital, Case on it y Sygris.

Asimismo, exhiben sus avances seis compañías de Cataluña (Grupo Castilla, Intelligent Atlas, Agile Content, Cronos Telecom, Validated ID y Slash Mobility); cuatro de Andalucía (Future Connections, Carto, Qchax y Galgus); tres de Valencia (Fleebe AI, Mercadoit y Kenmei Technologies); y tres de Euskadi (SPC, Nexmart y Wise Security Global).

Por su parte, Aragón está representada por Libelium; Asturias, por Proactivanet 3; Baleares, por WDNA y Damavis; Cantabria, Netboss; Castilla-La Mancha, Getecom; Extremadura, ecaptureDtech y Mobbeel; y Galicia, Galvin Tecnológica.

El MWC Barcelona, promovido por Global Systems for Mobile Association (GSMA), se celebra en Fira de Barcelona desde el lunes hasta el jueves. EFECOM

