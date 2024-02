El Congreso respalda una PNL del PP para que policías sean profesión de riesgo y el PSOE recuerda que ya está en estudio

La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha aprobado una Proposición No de Ley (PNL) del PP a favor de incluir a policías y guardias civiles como profesión de riesgo, como demandan desde sindicatos y asociaciones profesionales de ambos cuerpos porque repercutiría en mejoras en el cálculo de su jubilación anticipada. El PSOE ha recordado que el Ministerio del Interior ya ha creado un grupo de trabajo y se ha abstenido en la votación. La primera Comisión de Interior tras la renuncia del exministro José Luis Ábalos como presidente tras el 'caso Koldo' ha aprobado otra PNL de Sumar para volver a instar al Gobierno a cambiar la "polémica" ley de condecoraciones policiales franquista y ha rechazado una iniciativa de ERC en la que sostenía que había "impunidad" para investigar la corrupción dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. GUARDIAS CIVILES ASESINADOS EN BARBATE La portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez, ha defendido la PNL sobre la profesión de riesgo recordando a los guardias civiles asesinados en Barbate (Cádiz) embestidos por una narcolancha y señalando que "es llamativo que sean profesión de riesgo artistas, cantantes o personal de vuelo, pero no un policía o un guardia civil". El PSOE ha preguntado al PP por qué "no extendió" la declaración de profesión de riesgo cuando, estando en el Gobierno, se incluyó a policías locales y policías autonómicos, y ha pedido que el PP aceptara su enmienda para apoyar la PNL. Finalmente, los socialistas se han abstenido y han permitido que la iniciativa saliera adelante. El diputado del PSOE Juan Carlos Jerez ha defendido la gestión de Marlaska, "probablemente el mejor ministro del Interior de la historia", recordando que ya ha creado un grupo de trabajo para incluir a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil entre las profesiones de riesgo, como ocurre ya con policías locales, la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra. El diputado socialista ha recordado que la profesión de riesgo afecta únicamente al índice de cálculo para la jubilación anticipada, lo que entiende "de justicia". No obstante, ha recordado que la ley ya les reconoce el "factor de penosidad y peligrosidad en complementos específicos" o en la regulación de la segunda actividad o reserva activa. Lo que no tienen reconocido aún, ha dicho, es el reconocimiento por la Seguridad Social del coeficiente corrector y reductor del 0,20 por cada año cotizado, algo en lo que ya trabaja el ministro Marlaska "para que sea una realidad", como ha ocurrido, según ha expuesto, con las mejoras de plantillas y medios o la subida del 38 por ciento de sus sueldos. Para conseguir esta demanda, una plataforma de policías y guardias civiles ha convocado una manifestación el 16 de marzo a favor de una "jubilación digna" y reclamar la aplicación de todas las cláusulas del acuerdo de equiparación salarial. ERC VE IMPUNIDAD EN POLICÍA Y GUARDIA CIVIL La Comisión de Interior ha debatido y rechazado una PNL de ERC para investigar la "percepción de impunidad y las presuntas tramas de corrupción en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", lo que ha relacionado con un plan contra la "disidencia" por ser independentista. Sumar ha apoyado la PNL como un gesto de "defensa de la transparencia" recordando la existencia de una policía política en la 'Operación Cataluña', en la etapa del PP. Por su parte, el diputado del PSOE David Serrada ha recordado que el texto de ERC alude a la 'Operación Grapa', que afecta a la Guardia Civil y está judicializada. "Les niego la mayor: si hay investigación judicial no hay impunidad", ha sostenido Serrada frente a la tesis de ERC de que existe impunidad en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "La máxima de este Gobierno es que quien la hace, la paga", ha recordado. VOX DENUNCIA A LA INVASIÓN MIGRATORIA La Comisión de Interior también ha rechazado una PNL de Vox para poner fin a la "invasión migratoria" con fines de "desestabilización social", que se ha encontrado con la oposición de todos los grupos, incluido el PP, que ha recordado la situación en Canarias para sostener que "no es momento de populismos". El diputado del PP Carlos Alberto Sánchez ha hablado de la contaste llegada de pateras. "Están tirando por la borda a niños vivos", ha denunciado, criticando a Vox por proponer que intervenga la Armada o hablar de deportaciones y "bloquear rutas como si fueran carreteras". PSOE y Sumar, los partidos que forman parte del Gobierno, han recordado a Vox que "ni siquiera gobiernos de ultraderecha en Europa" como el de Italia recurre a medidas contra la inmigración como las que propone Vox, que han calificado de "retahíla de insensateces y falsedades". Finalmente, un empate resuelto con el voto ponderado ha permitido sacar adelante una PNL del PP para reclamar la "asignación urgente" de efectivos policiales de las Unidades Adscritas de la Policía en Galicia, Andalucía, Comunitat Valenciana y Aragón. Los grupos también han aprovechado la Comisión de Interior para homenajear a la letrada Rosa Ripollés por su jubilación y agradecer su labor.