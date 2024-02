Un activista animalista, a juicio por presuntamente beneficiarse de fondos que recaudaba para operar a animales heridos

La Audiencia Provincial de Valencia juzgará a un hombre, un conocido activista animalista, por presuntamente beneficiarse de los fondos que recaudaba para operar a animales heridos, según ha informado la Fundación Artemisan, que actúa como acusación particular en el procedimiento. El acusado recaudaba fondos a través de una sociedad mercantil --decía que no tenía ánimo de lucro--, un canal de Youtube y otras redes sociales para supuestamente realizar operaciones a animales que se encontraban heridos. Un juzgado de Paterna abrió diligencias de investigación por este asunto ante la posible existencia de un delito de estafa ya que, al parecer, el investigado no invertía las donaciones recibidas en prestar protección a los animales que publicaba y se beneficiaba a título personal de estas cantidades, ha señalado la fundación. "De hecho --agrega la misma entidad--, anuncios en los que se solicitaban donativos para animales permanecían incluso después de haberse llevado a cabo las supuestas intervenciones quirúrgicas de los animales lesionados o con animales que habían muerto". Además del conocido activista, que fue detenido por estos hechos, hay investigados como coautores del delito otras dos personas relacionadas y, "pese a los diversos intentos por parte de los investigados de que sobreseyeran y archivaran las actuaciones, el juzgado ha dictado auto de apertura de juicio oral tras el escrito de acusación formulado por Fundación Artemisan", ha informado la entidad. A los acusados --siempre según las mismas fuentes-- se les imputa un delito continuado de estafa, tipificado en los artículos 248, 249 y 250.5 del Código Penal, ya que el juez instructor consideró la existencia de indicios de criminalidad en la conducta desplegada por el principal investigado, entendiendo que, mediante engaño, se fue beneficiando a título personal de gran parte de los donativos que recibía a través de cuentas Paypal asociadas a redes sociales. Fundación Artemisan celebra que los investigados vayan a ser juzgados por la Audiencia Provincial ya que, presuntamente, "no solo se han beneficiado a título personal de la empatía por los animales de muchas personas, sino que, además, han hecho un gran daño a la imagen del sector de la caza al afirmar en distintas ocasiones falsamente que eran perros abandonados y maltratador por la actividad".