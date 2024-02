Sémper ve "sorprendente" que la Fiscalía no pidiese prisión provisional para los imputados en el 'caso Koldo'

El portavoz y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, ha expresado su sorpresa con la actuación de la Fiscalía Anticorrupción en el 'caso Koldo', de compra fraudulenta de mascarillas durante la pandemia, porque no solicitase la prisión provisional para los imputados. "A lo que nos tiene la Fiscalía de Anticorrupción acostumbrados es que ante casos de esta naturaleza se solicite la prisión provisional de los implicados, fundamentalmente para que se pueda impedir la destrucción, hipotéticamente, de pruebas", ha apuntado Sémper este martes en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press. Para el 'popular', es "sorprendente" que la Fiscalía no lo haya solicitado y advierte que "no se compadece" con el funcionamiento "habitual" del Ministerio Público. Asimismo, ha señalado que el PSOE busca presentar al exministro y diputado socialista José Luis Ábalos como "cabeza de turco" del 'caso Koldo', si bien ha recordado que la investigación no termina con el exdirigente socialista, sino que "empieza". "Nadie da la cara, nadie da explicaciones y pretenden que Ábalos sea la 'cabeza de turco'. Ábalos es la cabeza que nos quieren ofrecer a todos en bandeja, pero con Ábalos no termina la investigación, sino que comienza", ha proseguido Sémper. NO ERA "SOLO EL SEÑOR KOLDO" El 'popular' también ha denunciado que tanto Ábalos como otros ministros socialistas "pueden contar muchas cosas". "Nadie se cree que el señor Koldo pudiera ir por los ministerios o pudiera influir en comunidades autónomas siendo solo el señor Koldo", ha subrayado. Según el portavoz del PP, España está ahora pendiente de si el PSOE "soluciona la vida personal" a Ábalos y de si el diputado socialista "tira o no de la manta". En este sentido, Sémper ha lamentado que el Gobierno "siempre está pendiente de alguien que pasa por caja".