Guardiola anuncia la implantación de los dobles grados de FP a partir del curso 2024-2025 en Extremadura

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado que, a partir del próximo curso 2024-2025, en la región se van a implantar, con carácter experimental, los dobles grados de la Formación Profesional. "Esto permitirá al alumno cursar simultáneamente una doble titulación, como ya ocurre con los dobles grados universitarios, lo que significa desarrollar más competencias y un perfil multidisciplinar que facilitará su incorporación al mercado laboral", ha argumentado. La presidenta extremeña ha realizado este anuncio durante la inauguración de la I Jornada de Formación Dual en Extremadura, que se ha celebrado este martes en el Paraninfo de la Universidad de Extremadura, en Badajoz, y que ha sido organizada por la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional con el apoyo de la UEx. Asimismo, Guardiola ha asegurado que el objetivo del gobierno regional es que "toda la Formación Profesional sea dual en el curso 2024-2025". Para ello, ha dicho, ya se está trabajando con diferentes estrategias y se han aumentado los recursos, tanto económicos como humanos. La inversión en el próximo curso de la FP Dual va a ser de 10.200.000 euros, 2 millones de euros más que en el 2023, ha explicado, junto con que, además, desde la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional "ya se han incrementado los recursos humanos para gestionar la FP y las obligaciones de altas en la Seguridad Social de todo el alumnado que realiza prácticas en empresas y que están cotizando para su futuro", algo que permite "descargar a los profesores de burocracia y de las incompatibilidades jurídicas que puedan surgir". La jefa del Ejecutivo autonómico también ha recordado que una de las "muchas ventajas" que tiene la Formación Profesional es que disminuye "sustancialmente" las tasas de abandono escolar y combate el desempleo. Con la FP Dual, ha señalado, "los alumnos terminan adaptados al 100 por cien al entorno profesional, en general, y al puesto de trabajo, en particular. Por eso, la empleabilidad es tan alta, rondando el 85 por ciento, 15 puntos superior al resto". Actualmente, más del 40 por ciento de la FP en Extremadura es Dual. El número de convenios firmados con empresas para ofrecer esta formación alcanza los 1.300, se están ofertando 230 ciclos y se forman en esta modalidad unos 7.000 alumnos. El curso que viene se esperan superar los 2.000 convenios para más de 560 ciclos, según detalla en nota de prensa la Junta. FORMACIÓN DUAL EN LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA El Gobierno extremeño también está trabajando en los ciclos de grado y másteres universitarios. A nivel europeo, se está haciendo desde hace años, financiando diversos proyectos de formación dual universitaria en el marco del programa 'Erasmus Plus'. Desde Extremadura, se está liderando y coordinando la Alianza Estratégica EU Green formada por nueve universidades europeas. Para Guardiola, "la Universidad de Extremadura avanza en este nuevo modelo de crecimiento con el que queremos crear experiencias, impulsar la movilidad y cooperar más allá de lo académico", tras lo que ha animado a todo el tejido empresarial, "regional, nacional y por qué no internacional a que se sume a este impulso Dual", como una formación que posibilita a las empresas cubrir la demanda actual y futura que puedan tener con personas formadas según sus necesidades, algo que contribuye a la profesionalización del sector. "Nos encontramos en un momento perfecto para impulsar decididamente la Formación Dual y combatir el desempleo", ha explicado durante el acto, al que también han acudido el rector de la UEx, Pedro Fernández; la consejera de Educación, Ciencia y FP, Mercedes Vaquera; el presidente del Consejo Económico y Social de España, Antón Costas y otros miembros de la Junta de Extremadura y del Ayuntamiento de Badajoz, entre otras autoridades. TRESCIENTOS ALUMNOS Y 150 EMPRESAS El Paraninfo de la Universidad de Extremadura del campus de Badajoz ha acogido este martes esta jornada organizada por la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional con el apoyo de la Universidad de Extremadura y que ha contado con la participación de 300 alumnos de FP y 150 empresas El rector de la UEx, Pedro M. Fernández Salguero, ha enfatizado que desde la Formación Dual se pretende "no sólo que los jóvenes ganen en competencia y en sus posibilidades de encontrar empleo, sino que las empresas se beneficien de personas jóvenes con una amplia formación que aportan conocimiento, talento y capacidad innovadora". También ha valorado la importancia de que este tipo de formación "potencia el emprendimiento, teniendo más opciones de fomentar la iniciativa emprendedora, que es otro de los objetivos que debemos marcarnos", según indica la UEx en nota de prensa. Igualmente, Antón Costas, ha realizado una intervención específica sobre la Formación Dual, en la que ha expuesto los tres retos a los que da respuesta, como la necesidad de crear buenos empleos para más personas en más lugares del país, que será "la clave para mantener democracias estables. El segundo reto lo ha enfocado a la ocupación de puestos de trabajo por personal cualificado, y el tercero a la necesidad de mejorar la productividad, a la vez que ha remarcado que la Formación Dual es la "celestina" que hace de unión como respuesta a estos retos, y tiene la capacidad de ofrecer mejores salarios, mejores empleos y mejores trayectorias. Durante la jornada se han desarrollado dos mesas redondas, que han abordado 'La Formación dual y su papel en las empresas', moderada por Antón Costas Comesaña, presidente del Consejo Económico y Social (CES) y una segunda mesa relacionada con las 'Experiencias personales en Formación dual', moderada por Víctor Alvarado, prospector de Educación para la Formación dual. Para finalizar ha habido una presentación de Conclusiones, a cargo de Pedro A. Pérez Duran, director general de Formación Profesional. La Formación Dual tiene como finalidad mejorar la preparación del alumnado a través de su integración en un entorno profesional real, y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuyendo a su desarrollo personal y a un crecimiento íntegro que le permita no solo su progresión educativa, sino también la adquisición de habilidades fundamentales para afrontar su futuro profesional con garantías. La clave de la Formación Dual es que la empresa se hace corresponsable de la formación del alumnado, junto con el centro educativo. Es decir, el estudiante se forma tanto en su centro de referencia como en la empresa, existiendo un convenio previo firmado entre las partes y un programa formativo definido, en el que se concretan los contenidos a tratar en cada entorno. Este tipo de formación busca una mejora sobre la formación tradicional y da un salto cualitativo en el aprendizaje del alumnado. Sirva como ejemplo la Formación Dual en FP, "donde se refuerza un aspecto ya de por sí clave y diferenciador, los contenidos de carácter práctico del currículo formativo", concluye la UEx.