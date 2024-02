Mañueco acusa a Puente de visitar Valladolid en "modo sepulturero" para enterrar proyectos de la ciudad y la región

El presidente de Castilla y León y autonómico del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado hoy al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el vallisoletano Óscar Puente, de visitar este viernes Valladolid en "modo sepulturero" para enterrar el proyecto del soterramiento del ferrocarril y, por ende, sepultar el futuro de la ciudad y de la región. El desplazamiento a la capital del exalcalde y hoy ministro para participar en la reunión de la Sociedad Alta Velocidad (SVAV) ha concitado parte de la intervención del máximo responsable del PP de Castilla y León durante la reunión de su Junta Directiva Autonómica, en la que Alfonso Fernández Mañueco, acompañado de la vicesecretaria de Organización nacional, Carmen Fúnez, no ha dudado en acusar al socialista de acudir con una clara intención, la de enterrar el ansiado proyecto del soterramiento del ferrocarril a su paso por la ciudad. "Ha venido en modo sepulturero para enterrar ese proyecto, de igual forma que otros en Castilla y León como la León-Valladolid, las frecuencias de los trenes en Salamanca, la N-122 en Aranda y Soria....", ha recriminado el dirigente del PP, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, tampoco ha olvidado los "insultos" de Puente "del todo inaceptables" cuando comparó a la Comunidad con un "geriátrico a cielo abierto", como, según apostilla, también son "inaceptables los aplausos o los silencios de los sumisos dirigentes socialistas en la Comunidad". Frente a esa actitud y forma de actuar, el presidente del PP en Castilla y León ha hecho un llamamiento a todos y cada uno de los dirigentes y militantes de su partido para ponerse a trabajar ya y "estar a la altura" con el fin de apoyar al partido en las próximas elecciones vascas del 21 de abril, donde todo lo que no sea votar sus siglas supone "apoyar al sanchismo", y para obtener una gran victoria en las Elecciones Europeas del 9 de junio, como las que lograron los 'populares' en esta Comunidad tanto en las municipales y las generales, donde se hicieron con el 84 y más del 40 por ciento de los votos, respectivamente. "Y para eso nos vamos a poner todos las pilas, yo el primero, pero me voy a preocupar de estar pendiente también de todos y cada uno de vosotros para que deis el callo", ha añadido Fernández Mañueco en referencia a los integrantes de su Junta Directiva Autonómica, ante las risas de todos los allí presentes. Durante su alocución, el máximo responsable del partido en Castilla y León ha hecho igualmente referencia a la "estabilidad" que representa el PP en el ecuador ya de la presente legislatura y ha puesto como ejemplo de ello los Presupuestos Generales de la Comunidad de 2024 presentados y que con 14.562 millones de euros suponen los más elevados de su historia, con un incremento del 5,45 por ciento, en lo que como así ha subrayado suponen "presente y futuro".