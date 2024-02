Almeida relaciona el "cese fulminante" de Ábalos con los presuntos contratos de su asesor: "Es el caso Sánchez"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha relacionado este jueves el "cese fulminante" que hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al exministro José Luis Ábalos con la investigación por las presuntas mordidas en la compra de mascarillas de su asesor Koldo García y ha asegurado que esto es el 'caso Sánchez'. "¿Alguien tiene alguna duda de que Pedro Sánchez cuando cesó fulminantemente a José Luis Ábalos, como secretario de organización y como ministro, era porque no sabía lo que había pasado? ¿Alguien tiene alguna duda de que ese cese fulminante se produce porque Sánchez de la noche a la mañana entiende que Ábalos ya no tiene su confianza y, por tanto, Koldo tampoco?", se ha preguntado el alcalde. En declaraciones a los periodistas desde el Zoo Aquarium de Madrid, ha defendido que Koldo García estaba en el núcleo central del PSOE y del Gobierno y se trata de un caso que "salpica" a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, o al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. "Para tratar de desviar la atención lo que hacen es hablar nuevamente de Madrid, pero esto ya no cuela y ya no cuela, porque en el caso de la presidenta (Isabel Díaz Ayuso) desde luego todas las causas han sido investigadas y han sido archivadas y en el caso del ayuntamiento no hay ninguna persona del ayuntamiento que esté imputada", ha asegurado. Asimismo, Almeida ha recordado las palabras de Sánchez sobre que el asesor de Ábalos era "un ejemplo para la militancia socialista". "Sánchez le dice a los militantes socialistas que tienen que ser como Koldo ¿Alguien duda de que Pedro Sánchez cesó a Ábalos porque no sabía lo que había pasado? ¿Alguien duda de que había una trama corrupta en el corazón del Partido Socialista y en el corazón del Gobierno de España?", ha insistido.