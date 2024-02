Vox lamenta el "uso de la fuerza" contra los agricultores y que no se destinen estos recursos a "bloquear las fronteras"

Vox ha lamentado este miércoles que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hayan "usado la fuerza" contra los agricultores y ganaderos que protestan en Madrid y que no se destinen estos recursos a "bloquear las fronteras" para evitar la entrada de inmigrantes ilegales. Agricultores han tomado las calles del centro de Madrid con tractores para protestar por las políticas ecológicas que, a su juicio, empobrecen al campo y dificultan su labor. En la capital, los manifestantes han vivido momentos de tensión con la Policía, que han cargado contra ellos cerca de la Puerta de Alcalá. A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X (antes Twitter), Vox ha censurado las cargas y ha lamentado que el Gobierno está "contra la gente honrada". "Lo de usar la fuerza y bloquear la tractorada de agricultores y ganaderos que protestan legítimamente, sí", ha continuado. "Pero lo de bloquear las fronteras de España, porque entran más de los esperados y sin autorización, para otro día, que se enfada Mohamed", ha concluido, en alusión al monarca marroquí. DIRIGENTES A TÍTULO PERSONAL Dirigentes de Vox también han criticado las cargas a título personal. Es el caso de portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, que ha señalado en la misma red social que "(el Gobierno) primero te arruina y después te apalea". "Gobiernan contra la gente", ha afirmado. El eurodiputado Hermann Tertsch se ha expresado en la misma línea: "Los agricultores españoles no se pueden mover por las calles de su capital a ejercer su libertad de expresión y manifestaciónn que antes de (Pedro) Sánchez existía, pero los invasores extranjeros pueden violar nuestra fronteras con perfecta tranquilidad para después disparar el índice de criminalidad y la amanza a las españolas". "La Policía la usa este Gobierno siempre contra los españoles honrados y no contra los delincuentes extranjeros que invaden el país. Quizá no sea casualidad", ha zanjado en la misma red social.