Vox enmarca el viaje de Sánchez a Rabat en las "continuas cesiones" a Marruecos y le exige cuentas por su "opacidad"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha pedido este miércoles a Pedro Sánchez que dé cuenta sobre las "continuas cesiones" que, a su juicio, hace a Marruecos, en el marco del viaje del presidente a Rabat. Sánchez se desplaza este miércoles en viaje oficial a Marruecos, aunque Moncloa no ha querido desvelar la agenda del jefe del Ejecutivo. Sí se espera que incluya un encuentro con el rey Mohamed VI, dado que había una invitación pendiente por parte del monarca alauí. En declaraciones a los medios en el pasillo del Congreso, Rodríguez de Millán ha reprochado a Sánchez la opacidad con la que, según denuncia, lleva la relación bilateral con Marruecos, al tiempo que le ha exigido explicaciones sobre lo que creen "cesiones continuas" al país africano. Además, ha insistido en achacar esta "ristra de movimientos inexplicables", como el cambio de la histórica postura de España sobre el Sáhara Occidental, a que el reino alauí tiene información sensible sobre el presidente del Gobierno. "¿QUÉ TENDRÁ MARRUECOS DEL MÓVIL DE SÁNCHEZ?" "No sabemos qué tendrá Marruecos del móvil de Pedro Sánchez, pero creo que debe ser bastante interesante porque lo que ha venido ocurriendo de un tiempo a esta parte son continuas cesiones a Marruecos, todavía sin explicar", ha señalado la portavoz parlamentaria. Además, ha afirmado que Marruecos "decide quién es el ministro de Exteriores" español y que "decide quién entra y quién sale del Gobierno". "Y aquí estamos pidiendo continuamente explicaciones que no llegan", ha zanjado Rodríguez de Millán.