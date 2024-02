Esteban (PNV) llama a recurrir al TC la negativa del TS a traspasar Tráfico a Navarra para "enmendarle la plana"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha abogado por recurrir ante el Tribunal Constitucional el fallo del Tribunal Supremo por el que rechaza el traspaso de la competencia de Tráfico a Navarra para "enmendarle la plana", y ha advertido de que la resolución judicial es "muy peligrosa" para el autogobierno. En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban ha considerado que el fallo del Tribunal Supremo anulando el traspaso a Navarra de la competencia de la gestión del Tráfico "no es solo una cuestión de forma" y ha insistido en que le preocupa "mucho". "Me parece que es que la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo en esta sentencia difiere mucho, respecto a la foralidad, de lo que había sido la jurisprudencia que había marcado hasta la fecha", ha destacado. Según ha apuntado, tanto la Comunidad Autónoma Vasca como la Foral Navarra basan el Estatuto de Gernika y el Amejoramiento en la Disposición Adicional Primera, y ha apuntado que, con esta cuestión, "se están sufriendo las consecuencias de la estrategia catalana y la discusión del Estatut". "Es un cambio que tienen los tribunales que, cuando no les gusta una cosa, tiran un poquito de la sentencia del Estatut. Los catalanes, como veían que les estaban quitando competencias, hicieron una lista interminable y muy precisa de competencias. Entonces, ahora que algunos tribunales han empezado a interpretar, que, si no está en el Estatuto expresamente, no lo tienes", ha explicado. Según ha aclarado, el texto estatutario vasco y el Amejoramiento navarro "se basa en otro concepto, en títulos más amplios". Por ello, ha afirmado que ahora el Supremo "ha reducido la foralidad con esta sentencia a la nada, diciendo que tiene que decirse expresamente en el Estatuto". "MUY PELIGROSO" "Conceptualmente es un cambio, y es muy peligroso en términos de autogobierno. Yo creo que los navarros lo deberían tomar muy en serio. Desde luego, nosotros nos lo tomamos como partido, y creo que la Comunidad Autónoma Vasca también ha tomado nota", ha aseverado. En su opinión, no hace falta una modificación del Amejoramiento navarro, sino que "hay que recurrir y a ver qué dice el Constitucional". "Hay argumentos suficientes como para enmendar la plana al Tribunal Supremo. Vamos a pelearlo jurídicamente. Yo creo que la solución de una Ley Orgánica es una chapuza", ha enfatizado.