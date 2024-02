Almeida critica que la izquierda volviera "a hacer el ridículo" con la 'mascletà' y asegura que fue "un éxito"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este lunes que los partidos de izquierdas en el Ayuntamiento hayan vuelto "a hacer el ridículo" con sus afirmaciones sobre la celebración de la 'mascletà', que tuvo lugar ayer en Puente del Rey, y ha asegurado que el evento fue "un éxito". En declaraciones a los periodistas tras asistir a un desayuno informativo de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde ha hecho una valoración "muy positiva" de la 'mascletà' y ha indicado que más de 20.000 personas disfrutaron ayer de este evento, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad. "La izquierda volvió a hacer el ridículo en la ciudad de Madrid, una izquierda que no quiere que nunca se haga nada y que cuando se hace se queja siempre. Una izquierda triste, enfadada, que no asume la vitalidad, la energía y el momento que está viviendo Madrid", ha criticado el alcalde. En esta línea, ha reprochado que Más Madrid y PSOE se opongan "por norma a todo" y cree que están "completamente desconectados" de la realidad y del sentir social. "Ayer la 'mascletà' fue un éxito, pero fue también un fracaso de esa izquierda triste y amargada que, desgraciadamente, tenemos en esta ciudad que no conecta con el sentir mayoritario de los madrileños", ha censurado. Martínez-Almeida ha pedido a la izquierda que deje de hacer "predicciones apocalípticas" de lo que sucede y ha justificado que fue un "grandísimo espectáculo" del que disfrutaron los madrileños. "Yo le pediría a esa izquierda que deje esa tristeza, esa amargura, ese resentimiento que tiene en todas sus acciones, que no puede estar todo el día pidiendo que no se hagan cosas y que lo que tiene que hacer es arrimar el hombro para que Madrid siga teniendo el mejor momento", ha resaltado.