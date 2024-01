Sémper llama a protestar contra la "casta política" de Sánchez que ha hecho de La Moncloa "una casa de líos y empeños"

18/12/2023 El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura de la formación, Borja Sémper POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

El portavoz y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, ha llamado a los españoles a protestar este domingo para "acabar" con la "casta política" promovida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de convertir La Moncloa en una "casa de líos y empeños". Así lo ha hecho en su intervención en el Comité de Alcaldes del PP de Madrid, donde ha animado a la ciudadanía a salir a las calles este domingo en la convocatoria del PP para manifestarse contra la ley de amnistía y las "cesiones" del Ejecutivo a los independentistas. Sémper ha criticado a Sánchez por "convertir a La Moncloa en la casa de los líos" con "un escándalo semanal" y "ministros desacreditados que hablan mal entre ellos", "desprecian a la oposición" e "insultan a quienes no les dan la razón". "También es una casa de empeños", ha censurado el portavoz 'popular', quien ha lamentado que en La Moncloa de Sánchez "todo está en venta" si sirve al presidente para "seguir en el poder". "Está en venta la dignidad de nuestras instituciones, la dignidad del Congreso de los Diputados. Está en venta la dignidad del CNI", ha advertido. Asimismo, ha acusado a Sánchez de aliarse con quienes "hablan mal de España", entre ellos el expresidente catalán Carles Puigdemont y "la extrema izquierda", y ha afeado que en el Ejecutivo haya ministros que "hablen mal de la historia de España y sus museos", en referencia al responsable de Cultura, Ernest Urtasun, miembro del Gobierno por parte de Sumar. Sémper también ha advertido de que Sánchez usa "la mentira" como "cambio de opinión" para ahora defender que la "violencia es violencia" en función "de dónde se ejerza", una acusación en relación con el acuerdo del PSOE con los independentistas para excluir del proyecto de ley de amnistía los delitos de terrorismo solo para "violaciones de DDHH", lo que permitiría amnistiar a los CDR o los encausados de Tsunami Democrátic. "¿Cómo tiene la poca decencia el señor Sánchez?", ha cuestionado en este sentido Sémper. "Claro que es violencia lo que vimos en Barcelona, claro que es perseguible y claro que no merecen amnistía ni perdón", ha sentenciado al respecto. "ALTERNATIVA AL MAL GOBIERNO" "Sánchez es un experto en mentir, pero no merecemos un gobierno que desmonte la institucionalidad, la dignidad y que desmonte el Estado de Derecho", ha agregado, para llamar así a la ciudadanía a protestar por una "alternativa": "Hay salida, hay esperanza, hay un futuro posible mejor. Hay una alternativa a este mal Gobierno y a esta indignidad". Así, el portavoz del PP ha abogado por "acabar con esta casta política en virtud de la cual si eres amigo de Sánchez, si te sientas en su Consejo de Ministros o le votas en el Congreso, tienes una serie de privilegios", como "poder meter la mano en la caja", "llevarte dinero público para impulsar un proyecto independentista" y "quemar las calles de Barcelona". "Puedes impulsar un proyecto independentista a través de la violencia, puedes acosar, perseguir a quien piensa diferente a ti", ha alertado. De este modo, Sémper ha garantizado que el PP está "empeñado" en alcanzar esa "alternativa" y defender los valores de la "sociedad española actual", con la "igualdad como uno de los más necesarios". "Este es el mayor reto que afrontamos", ha aseverado, para urgir también a "defender la institucionalidad y el valor de la palabra dada". "El cambio no va a llegar esperando que Pedro Sánchez caiga como una fruta madura", ha apuntado el portavoz 'popular', para concluir aseverando que "España no está condenada a vivir con esta vergüenza diaria" y con un "Gobierno que da vergüenza ajena".