Unai Simón: "Me gusta el partido, soy alavés y tengo muchos amigos del Alavés"

Lezama (Bizkaia), 10 ene (EFE).- Unai Simón, meta internacional del Athletic Club, aseguró este miércoles en Lezama que le "gusta" el enfrentamiento copero de octavos de final que le ha deparado el sorteo a su equipo contra el Deportivo Alavés, ya que es alavés y tiene "muchos amigos" del conjunto vitoriano.

"Me gusta el partido porque soy alavés y tengo muchos amigos del Alavés", dijo un Simón para el que, no obstante, lo realmente "importante" que deparó el sorteo es que el encuentro, de una eliminatoria a un único partido, se debe "jugar en San Mamés".

"Nos hubiese dado igual el rival, quitando Madrid, Barça y Atlético, pero nos da mucha vida jugar en San Mamés. Sabemos lo que significa la Copa para nuestra afición, sabemos lo que significa la Copa para nosotros, y nos da un plus de energía", dijo el meta internacional en una rueda de prensa en previa al derbi ante la Real Sociedad del sábado en el feudo bilbaino.

Sobre la situación de un Iker Muniain, aseguró que le "gustaría" que fuese su "capitán durante muchos años" porque considera al centrocampista navarro "un ejemplo" en su comportamiento, ahora que ha perdido la titularidad tras casi década y media de indiscutible en el once.

"Está teniendo una actitud de capitán, de que es un jugador muy importante para este equipo aunque, por la plantilla que hay y por distintas decisiones, no está jugando. Asume su rol. Cuando sale intenta aprovechar su oportunidad, y cuando está en el banquillo está ayudando a todo el mundo y haciendo esa labor de capitán, que por eso lleva el brazalete después de tantos años aquí", valoró Simón.

"Ha visto pasar a muchos compañeros que se han encontrado en la situación en la que está él y es un ejemplo para la gente que no tiene muchos minutos y que pelea por tenerlos. A mí me gustaría que fuese mi capitán durante mucho tiempo", añadió.

Simón, no obstante, aseguró que no quiere meterse en si el capitán debe renovar el contrato que finaliza al final de esta temporada. "Ahí yo no me voy a meter ni me quiero meter porque es la vida de cada uno. Son cosas personales", zanjó

El meta alavés, por otro lado, deseó "toda la suerte" en la Copa de África que está a punto de comenzar a Iñaki Williams, al que considera una baja importante pero que puede suplir la "solvente" plantilla de la que dispone Ernesto Valverde, con el que coincide en que quizás sea el calendario europeo el que deba "adaptarse" e la Copa de África como hace con otras competiciones, y no al revés.

Simón, por otro lado, dijo sentir "orgullo" por las palabras que le dedicó el legendario José Ángel Iribar, diciendo que es mejor que él.

"Siempre es un orgullo recibir unas palabras así de Ángel", de alguien que "va a ser insuperable la huella que deje". "Todos hablarán de él como un emblema de este club", dimensionó la figura de 'El Chopo', aunque asegurando que no se toma esas palabras como algo que le añada "responsabilidad" ni que le "pese". EFE

ro/maf/lm