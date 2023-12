Rodrigo Rato, Alberto Rodríguez y Francisco Camps: Los otros protagonistas de los tribunales en 2024

El exvicepresidente del Gobierno y del Fondo Monetario Internacional Rodrigo Rato, el exmandatario valenciano Francisco Camps o el exdiputado Alberto Rodríguez serán algunos de los principales protagonistas de 2024 en el mundo de los tribunales por distintos procedimientos. En el caso de Rato, la Audiencia Provincial de Madrid continuará con el juicio que se sigue por el presunto incremento ilícito de su patrimonio. Previsiblemente, este enero tendrán lugar las declaraciones de los 17 acusados, incluida la del también exministro de Economía. Por su parte, el ya exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez está a la espera del Tribunal Constitucional (TC). Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, le dará la razón al ver desproporcionada la condena que le impuso el Tribunal Supremo (TS) por propinarle una patada a un policía durante una manifestación en La Laguna (Tenerife) en 2014. Cabe recordar que esta decisión judicial le supuso la pérdida del escaño. Camps también aguarda la sentencia que dictará la Audiencia Nacional (AN) después de celebrar el juicio por las presuntas irregularidades en las adjudicaciones a Orange Market, una de las empresas de la trama 'Gürtel. El que fuera dirigente del PP se enfrenta a un año de cárcel. Otro de los fallos que previsiblemente serán alumbrados este año es el relativo al juicio celebrado en la AN contra Iberdrola Generación y cuatro de sus directivos por presuntamente idear un sistema que en diciembre de 2013 provocó una subida del precio de la luz que supuso un perjuicio para los consumidores. Tras 21 sesiones, en las que las defensas han sostenido que la forma en la que se fijan los precios no fue alterada, y que la subida respondió a una serie de condicionantes tanto climatológicos como técnicos, el juicio quedó visto para sentencia el 30 de noviembre. Siguiendo en esta casa, la AN arrancará un nuevo año de juicios el 8 de enero. Ese día comenzará la vista oral que sentará en el banquillo al excomisario del aeropuerto madrileño de Barajas Carlos Salamanca por, presuntamente, facilitar la entrada de ciudadanos ecuatoguineanos en España por esa vía a cambio de dádivas que le proporcionaba el empresario Francisco Menéndez. Se trata de la pieza separada número 1 de 'Tándem' o el 'caso Villarejo', en la que, contrariamente al resto de líneas de investigación de la macrocausa, el comisario jubilado no está imputado. Cabe destacar que será la cuarta pieza que llegue a juicio después de que el tribunal sentenciara 'Iron', 'Land' y 'Pintor'. Este nuevo año también traerá consigo el juicio a, entre otros, los seis hijos del fallecido empresario José María Ruiz Mateos por el presunto fraude en la emisión de pagarés por parte de Nueva Rumasa. La AN les procesó junto a otras 9 personas por delitos continuados de estafa cualificada, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Ya en fase de instrucción, la primera declaración de entidad de 2024 en la Audiencia Nacional será la de la futbolista Jennifer Hermoso, que el 2 de enero dará al juez su versión sobre el beso que le propinó el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, imputado por presuntos delitos de agresión sexual y coacciones. LA MADEJA DE 'TÁNDEM' A lo largo de este nuevo año se espera también que el Juzgado Central de Instrucción Número 6 continúe desentrañando la madeja de 'Tándem', en la que investiga los presuntos trabajos ilícitos de José Manuel Villarejo para clientes privados de su grupo empresarial valiéndose de los medios policiales a su alcance. Cabe recordar que el policía retirado ya ha sido condenado por tres piezas separadas, las primeras que llegaron a juicio, y que en este 2023 el instructor, Manuel García Castellón, ha logrado concluir otras ramificaciones del caso. Así ha pasado con 'Dina', donde se investigó el robo del móvil de una exasesora de Podemos --Dina Bousselham-- cuyos datos acabaron publicados en prensa. Por esta pieza, el magistrado ha procesado tanto a Villarejo como a dos periodistas. Las pesquisas sobre los trabajos realizados para Repsol y La Caixa en el denominado 'proyecto Wine' también han concluido y se acerca la celebración del juicio, al igual que la investigación sobre los trabajos presuntamente ilegales realizados para Iberdrola. EL INDULTO A JUNQUERAS Y EL ASCENSO DE DELGADO Ya en el Supremo, y con permiso de la ley de amnistía, el nuevo año estará marcado por los últimos recursos contra los indultos a los condenados por el 'procés'. El alto tribunal ventiló los primeros, referidos a Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, rechazando las impugnaciones de Vox y Ciudadanos al considerar que ni partidos ni diputados están legitimados para recurrir. Quedan otros 27 recursos --de Vox, PP, ex diputados 'populares' y de Ciudadanos, y del ex delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo-- que combaten el perdón al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y a los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Fuentes jurídicas apuntan que el único recurso que podría tener un resultado distinto al de los 'Jordis' es el de Millo, por el cargo que ostentaba durante el 1-O. Además, se espera que este 2024 el TS esclarezca la situación de la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado. La Sala Tercera anuló su ascenso a la máxima categoría (fiscal de sala), con destino en su Sala de lo Militar, al concluir que su sucesor en el cargo, Álvaro García Ortiz, incurrió en una "desviación de poder" por promocionarla con el principal argumento de que fue jefa del Ministerio Público. Fuentes del TS sostienen que, tras este fallo, Delgado debería abandonar su actual puesto en Memoria Democrática y Derechos Humanos, porque exigía como requisito previo ser fiscal de sala. Sin embargo la sentencia no es clara y desde Fiscalía se hace una interpretación distinta, que pasa por asumir que este segundo cargo también conllevaba el salto a la máxima categoría. En este contexto, la expectativa es que la resolución de los recursos presentados por la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el fiscal antidroga Luis Ibáñez contra la designación de Delgado para Memoria Democrática y Derechos Humanos arroje luz sobre la situación de la también exministra de Justicia. ERE, CGPJ, SEDICIÓN Y MALVERSACIÓN De vuelta al TC, al margen de Alberto Rodríguez y de la omnipresente amnistía, los magistrados tienen entre sus principales cometidos resolver los recursos de 12 condenados por el 'caso ERE', entre ellos los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves, condenados a 6 años de cárcel por prevaricación y malversación y a 9 años de inhabilitación por prevaricación, respectivamente. El TC rechazó suspender la entrada en prisión para Griñán y otros 7 condenados. Otro tema candente en el TC serán dos fallos relativos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Uno por el recurso del PP sobre la contrarreforma legal que devolvió al órgano su poder para realizar nombramientos pero solo los referidos a los magistrados del Constitucional, a fin de facilitar su renovación parcial, la cual propició el vuelco de la mayoría conservadora a la actual progresista. Y otro para dar efectividad a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que declaró vulnerados los derechos de seis candidatos de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) por los cinco años de bloqueo en la renovación del CGPJ. La corte de garantías también tiene en el tintero los recursos de Vox y PP contra la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación, que fueron admitidos a trámite pero esperan sentencia.