El PP catalán ve a Illa "esclavo" del independentismo y cree que Sánchez lo "sacrificaría"

Barcelona, 8 dic (EFE).- El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, cree el líder del PSC, Salvador Illa, es "un esclavo" del independentismo al que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "sacrificaría sin dudarlo ni cinco segundos", a fin de gobernar "un mes, una semana o cinco días" más.

En una entrevista con EFE, Fernández ha señalado que una de las consecuencias de la investidura de Sánchez con el apoyo de los partidos independentistas es que Illa se ha convertido en "un político sometido" especialmente a la "voluntad de ERC", y ha dado por hecho que los socialistas catalanes acabarán respaldado los próximos presupuestos del Govern de Pere Aragonès.

"La coyuntura política provoca que Pedro Sánchez no tendrá ningún tipo de reparo en sacrificar a Salvador Illa si necesita el apoyo de ERC para estar ni que sea cinco días más en el Gobierno de España", ha afirmado.

Asimismo, Fernández ha considerado que el papel determinante que tienen ERC y Junts en la estabilidad del Gobierno hace que el primer secretario del PSC y jefe de la oposición en Cataluña sea "un rehén y un esclavo" del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, del líder del ERC, Oriol Junqueras, y del expresidente catalán Carles Puigdemont.

"Salvador Illa deja de ser alternativa a Pere Aragonès y al nacionalismo y va a estar sometido al gobierno de ERC el tiempo que ERC lo considere necesario", ha agregado.

Para el líder del PP catalán, Illa "ha engañado masivamente" a los catalanes porque "se presentó a las elecciones prometiendo a la ciudadanía de Cataluña dos cosas: que nunca daría apoyo al separatismo y que nunca apoyaría una amnistía".

Sobre las advertencias de los socialistas catalanes a Aragonès, en el sentido de que no apoyarán los próximos presupuestos si no se cumplen los compromisos de las actuales cuentas, Fernández ha cuestionado la credibilidad de este aviso.

Según Fernández, cuando el PSC afirma "tajantemente" que hará una cosa, "hay que pensar que hará exactamente lo contrario", como lo demuestra a su juicio el viraje socialista en cuestiones como los indultos o la amnistía.

En este sentido, ha reivindicado al PP como una "alternativa" al PSC "para todas aquellas personas que se hayan sentido engañadas" por los socialistas.

Sin embargo, de cara a las próximas elecciones catalanas, en las que el PP espera ser una fuerza "decisiva" que tenga la llave del futuro de la política catalana, Fernández ha lamentado que el PSC no tenga por ahora "ninguna intención de pactar absolutamente nada" con los populares "ni con el constitucionalismo catalán".

Si bien el Govern ha iniciado la ronda de contactos para negociar los presupuestos de 2024 con el PSC, Junts, la CUP y En Comú Podem y ha obviado a PP, CS y Vox, Fernández ha valorado positivamente la intención de la Generalitat de rebajar un punto el tramo autonómico del IRPF, que beneficiará a contribuyentes con una renta de hasta 33.000 euros brutos al año, que serían el 73 % del total.

"Lo que te da credibilidad para criticar luego al resto del Govern, que me parece una catástrofe, es reconocer que este paso, aunque insuficiente, sería un paso correcto, en la buena línea para desarrollar de cara al futuro. Se tendría que profundizar mucho más, pero no voy a criticar algo que yo muchas veces he pedido", ha señalado. EFE

