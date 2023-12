Manga Barcelona crece para acoger la interminable cultura otaku en todo su esplendor

Barcelona, 7 dic (EFE).- El Manga Barcelona ha inaugurado este jueves una 29ª edición que cuenta con 3.000 metros cuadrados más que el año pasado, una mayor oferta de expositores, actividades, espacios e invitados para celebrar cada detalle de la cultura otaku en todo su esplendor.

La Feria de Barcelona Gran Vía ha amanecido acompañada de una larga cola de aficionados del manga, el anime y la cultura japonesa que desde las 7 de la mañana esperaban que llegasen las 10 para que el evento -cuyas entradas para viernes, sábado y domingo ya están agotadas- abriese sus puertas.

En menos de dos horas el recinto se ha llenado de visitantes de distintas edades y gustos -algunos luciendo ‘cosplays’ espectaculares- con ganas de descubrir y disfrutar la amplia oferta del salón, algo que ha llevado a la organización a tener "unas sensaciones maravillosas", según su directora general, Meritxell Puig.

Entre ellos se encuentran grupos como los de Fénix Ramírez y Quique Mora -hoy transformados en los personajes de anime Edward Elric y Zhingli-, que han venido desde Valencia y Mallorca, respectivamente, para "ver a gente con los mismos gustos, los espacios de artistas y las actividades".

También abundan familias como la de Enrique Pedret y su hija Xana -disfrazados del dúo Ladybug y Cat Noir-, que es el primer año que visita el evento siguiendo la afición de su padre.

Este año Manga Barcelona ha querido dedicarse especialmente a "la relación de la cultura japonesa y la de aquí", cuenta Puig, motivo por el cual han estrenado el espacio Kizuna Nihon, que reúne varias instituciones públicas de Japón que colaboran en talleres relacionados con las tradiciones orientales.

"Queremos ampliar un poco más la perspectiva difundiendo la cultura, el turismo o la gastronomía", explica la encargada de asuntos culturales del Consulado General del Japón en Barcelona, Anzu Maekawa.

Esta misma voluntad de exportar la cultura japonesa y promover su fusión con la local es la que ha llevado a organizar propuestas como Nihon Ryori, en el que los visitantes han asistido a clases de cocina en directo, o Nihongo Experience, donde han tenido la oportunidad de disfrutar de talleres que incluyen las bases del idioma japonés.

También se conservan las habituales paradas de mangas, ilustraciones, fanzines, figuras o ropa y los inacabables conciertos, exposiciones, conferencias, actividades y talleres, que los asistentes no han tardado en llenar.

Aunque el jueves suele ser el día de menos afluencia, paradistas y talleristas se han mostrado sorprendidos por la cantidad de personas que ya se han animado a venir: "Se supone que es el día tranquilo y ya tenemos los talleres llenos y un montón de gente participando en los concursos", explica Arkaitz González, profesor de la escuela de dibujo Joso.

Según el director editorial de Planeta Cómic, David Hernando, este interés por el manga, que crece cada año más sin un límite aparente, viene "sobre todo a raíz la pandemia, por que muchísima gente durante el confinamiento estuvo conectada a más anime, videojuegos y todo aquello que es transversal al manga".

Este año, Manga Barcelona ha colaborado con la Federación Catalana de Autismo para crear el Espacio Calma, una zona con poco ruido, luz tenue y material sensorial para quien necesite descansar de los excesivos estímulos del salón.

"Creemos que sería interesante que en acontecimientos grandes como éste siempre pudiese haber esta parte, tanto para la sensibilización y visibilización del autismo como para facilitar una mejor participación e inclusión social", opina la directora técnica de la Federación, Carol Amat.

Entre los eventos del día ha destacado la ceremonia de entrega de los Premios Manga Barcelona 2023, que han ganado 'Limbo' (Planeta) de Ana C. Sánchez como mejor manga de autoría española; 'One Piece Film Red' (Selecta Visión) como mejor estreno de película anime; la segunda temporada de 'Jujutsu Kaisen' (Crunchyroll) como mejor estreno de serie anime; 'One Piece' (Planeta) como mejor manga publicado en catalán; y 'Sakura, la caçadora de cartes' (SX3) como mejor anime con doblaje catalán -dos nuevas categorías que se han incluido este año.

En los próximos días, los visitantes podrán disfrutar de las clases magistrales del mangaka Hisato Murasaki o el ilustrador Tokyo Genso -cuya obra está reunida en una de las exposiciones del salón-, de talleres dedicados a la cultura japonesa como el que ofrece la pastelería Escribà y la marca Gokoro sobre mochis, de conciertos de los artistas Ayumi Miyazaki, Anly o Centimillimental y de las proyecciones de la última película del "Detective Conan" o la recién estrenada en el cine "Digimon Adventure 02: The Beginning".

También serán espectadores de acontecimientos como los concursos y desfiles de ‘cosplay’ o la final española del concurso de coreografías K-Pop Dance Fight Fest, además de poder acercarse a los numerosos autores y autoras nacionales e internacionales que estarán firmando sus publicaciones en los diversos expositores. EFE.

