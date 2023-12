Gamarra (PP) rechaza "someter a lo que quieran los independentistas" los acuerdos del Consejo de Política Fiscal

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha defendido este jueves la multilateralidad del Consejo de Política Fiscal y Financiera y ha advertido: "No consentiremos que se someta, ni antes ni después, la validación de los acuerdos de ese marco a lo que quieran los independentistas". Antes de presidir una reunión del Comité de Dirección del PP Aragón, Gamarra ha señalado que el Consejo "es el órgano oportuno para discutir el modelo de financiación autonómica" y el PP no se va a prestar a "suplirlo". "Ni mesas ni mediadores y, por supuesto, en territorio español". "Debe ser en ese marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde está garantizada la multilateralidad, donde se negocie el modelo de financiación autonómica, respetando la igualdad entre los españoles, que tiene mucho que ver con la financiación de las comunidades autónomas", ha continuado Gamarra, para añadir que el PP no permitirá que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "siga manteniéndose en el poder y facilitando prebendas y privilegios a los independentistas". UN ELEFANTE EN LA HABITACIÓN El presidente del Gobierno autonómico y del PP Aragón, Jorge Azcón, ha criticado que el Gobierno de España ha convocado, para el lunes de la semana que viene, una reunión del Consejo "olvidándose del elefante que hay en medio de la habitación". Ha explicado: "Cuando todas las comunidades autónomas tenemos encarrilados los Presupuestos se convoca el Consejo para hablar de cómo hacer los Presupuestos de las comunidades y se olvida de la financiación autonómica y de la condonación de la deuda que quieren hacer a los independentistas catalanes y al resto de socios de Sánchez". "El PP va a defender que los beneficios tienen que ser para los ciudadanos y que no puede ser que haya una casta política que tenga privilegios respecto de los demás porque tienen los votos para que Sánchez sea presidente". "La mayor parte del pastel se lo quieren llevar a Sánchez pensando en sus intereses políticos y no generales", ha considerado Azcón, aseverando: "Lo que vamos a hacer es defender los intereses de los ciudadanos". Se ha quejado que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere que, del 3 por ciento de déficit autorizado por la UE para 2024, el 2,9 por ciento sea para la Administración General del Estado y el 0,1 a las comunidades autónomas, observando que son las comunidades las que prestan los servicios públicos básicos de sanidad, educación y servicios sociales. Ha concluido afirmando que "el PSOE no puede seguir hablando de igualdad porque cuando llega la hora de la verdad aplica decisiones desiguales que tienen que ver más con sus intereses políticos que con los intereses reales de los aragoneses".