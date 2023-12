PSOE lleva al Senado una moción para exigir al PP la renovación del CGPJ y se abre a luego acordar el cambio de elección

El nuevo portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha anunciado este martes que el Grupo Socialista en la Cámara Alta ha registrado una moción que se verá en el próximo Pleno para instar al PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque se ha mostrado abierto a hablar sobre una reforma del sistema de elección, pero después de la renovación. Así lo ha avanzado Espadas en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Senado, donde ha explicado que los socialistas llevarán esta iniciativa al Pleno para comprometer al PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, el nuevo portavoz de los socialistas en el Senado ha explicado que la moción instará al PP a que se comprometan "de manera clara y explícita" a la renovación del CGPJ, aunque posteriormente ha dicho que se seguirá hablando "en la medida que haga falta". "Pero esto ya no aguanta más", ha defendido Espadas. Y es que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este mismo martes un pacto con el PSOE para renovar el CGPJ a la vez que se reforma el modelo para poder renovarlo. Ha señalado que el PP está dispuesto a correr "el riesgo" de pactar de forma "simultánea" la renovación y una reforma de la ley del Poder Judicial para que 12 de los 20 miembros sean elegidos por jueces y magistrados. Sin embargo, Espadas ha señalado que el PSOE "no va a tener incoveniente" en atender a las recomendaciones que vienen de Bruselas, "pero ahora mismo lo que es urgente es hacer lo que hay que hacer y cumplir la Constitución". ES UNA "ANOMALÍA" Al ser preguntado por si comparte la opinión del presidente del Gobierno con que el PP incurre en prácticas de 'lawfare', término que hace referencia a la guerra judicial contra adversarios políticos, al no acometer la renovación del CGPJ, Juan Espadas ha asegurado que en lo que coinciden todos "es que es una anomalía constitucional", sin llegar a mencionar el lawfare. "Un partido está produciendo una injerencia intolerable en términos constitucionales en un órgano que es el órgano de control de los jueces en nuestro país. Por tanto, mire, póngale el nombre que quiera, pero evidentemente hay un abuso de una posición dominante de bloqueo de veto por no facilitar un acuerdo", ha sostenido Espadas.