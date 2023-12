'Elsbeth' Tascioni, la excéntrica abogada de 'The Good Wife', estrena serie propia

Madrid, 4 dic (EFE).- El personaje de Elsbeth Tascioni, la excéntrica abogada de la serie 'The Good Wife' que también aparecía en 'The Good Fight', es la protagonista absoluta del nuevo y esperado 'spin off', que se llamará 'Elsbeth', y que estrenará en España Movistar Plus+.

Basada en el singular personaje encarnado por Carrie Preston, que se llevó un Emmy por este papel, 'Elsbeth' estará ambientada en Nueva York, con la divertida y poco convencional abogada investigando casos criminales junto a la policía.

Los autores de 'The Good Wife' y 'The Good Fight', Robert y Michelle King, junto a Jonathan Tolins, que trabajó con ellos en el spin-off con Christine Baranski, ejercerán de 'showrunners'.

La serie cuenta cómo Elsbeth, tras su exitosa carrera legal en Chicago, utiliza su singular punto de vista para hacer observaciones únicas y acorralar a brillantes criminales junto a la policía de Nueva York.

Asume así un nuevo rol de investigadora que la llevará a competir con el carismático y venerado detective William 'B¡unk' Moreland, de 'The Wire', Wendell Pierce, ahora convertido en el capitán Wagner.

Junto a Elsbeth trabajará Kaya Blanke (Carra Patterson), una estoica oficial de policía que rápidamente desarrollará un aprecio por las maneras perspicaces e inusuales de la abogada.

Completan el reparto Danny Mastrogiorgio, como el detective Smullen; Danny McCarthy, en el papel del agente Celetano, Julia McDermott, como Lana Brolin, Michael Washington, como Maxine, y Chelsea Lee Williams, convertida en Beatrice Bruni.

Robert y Michelle King son, además, productores ejecutivos junto a Liz Glotzer y Jonathan Tolins, mientras asume la producción CBS Studios y será distribuida internacionalmente a través de Paramount Global Content Distribution.

'Elsbeth' se estrenará en EE UU el 29 de febrero y llegará poco después a Movistar Plus+. EFE

