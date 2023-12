Ayuso preside hoy el acto de la Constitución en Sol, marcado por la polémica previa de las invitaciones al Gobierno

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, preside este lunes el tradicional acto de homenaje a la Constitución que el Gobierno regional celebra en la Real Casa de Correos (Puerta del Sol), marcado este año por la polémica previa de las invitaciones a miembros del Ejecutivo central. Fue el lunes cuando desde la Comunidad de Madrid se quejaron de que la presidenta no había sido invitada por el Gobierno a la inauguración del AVE entre Madrid y Asturias y, desde su equipo, avisaron de que, desde ese momento, dejarían fuera de sus actos al Ejecutivo, devolviendo así el "golpe". En el foco estuvo entonces este acto de la Constitución, ya que desde hace más de veinte años en él intervienen el presidente de la Comunidad y el delegado del Gobierno. Quedaba en el aire si también el actual delegado, Francisco Martín, sufriría el veto y se quedaría por primera vez fuera. Fue días después cuando se confirmó, por parte del Ejecutivo regional, que Martín había sido invitado el mismo lunes (antes de denunciar la "exclusión" del acto del AVE) y que, una vez invitado, no era "institucional" ni serio "dar marcha atrás". Eso sí, aclararon que, por lo sucedido, el que no sería invitado sería el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. "El hacer gala, sacar pecho, de la exclusión, del veto, no es nada ejemplarizante", criticó el delegado del Gobierno, quien recordó que nunca han asistido ministros a este acto de la Comunidad. Se trata, a su parecer, "de una nueva polémica artificial" por parte de Ayuso. 400 INVITADOS Y UN NUEVO FORMATO El acto arrancará a las 11.30 horas y al mismo han confirmado su asistencia 400 invitados así como un centenar de periodistas. En esta ocasión, tendrá un nuevo formato ya que habrá más intervinientes, que se sumarán a la presidenta y el delegado, han informado fuentes regionales. Tomarán la palabra también una joven de 18 años, de la generación de la princesa Leonor, y la jurista Consuelo Madrigal, quien fue la primera mujer en ostentar el cargo de fiscal general del Estado. En la celebración, habrá una actuación musical y se interpretará el himno de España.