Un millar de personas se concentra frente a la sede del PSOE en Ferraz tras el acto del PP

Un millar de personas, según la Delegación del Gobierno, se ha concentrado este domingo frente a la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, tras la concentración convocada por el Partido Popular en el Templo de Debod. "No habrá paz en Ferraz" o "No es un presidente, es un delincuente", son algunas de las consignas que han clamado los participantes en la protesta que se enmarca en la trigésimo primera jornada consecutiva de movilizaciones ante la sede socialista contra los pactos con los independentistas catalanes. La movilización ha arrancado sobre las 13.00 horas y en ella han participado varios de los asistentes al acto celebrado por el PP en el Templo de Debod, una cita en la que el líder, Alberto Núñez Feijóo, acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid y el PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sus acuerdos y la reciente reunión que ha mantenido el PSOE con Junts en Ginebra. Así, en Ferraz se ha podido ver a unas 1.000 personas con banderas de España, la UE o carlistas y se han escuchado también cánticos como "Sánchez, a prisión", "libertad" o "no es una sede, es un puticlub", así como otras consignas contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y contra la prensa. Todo ello ha ocurrido en un ambiente de protesta pacífica excepto por algunos momentos de tensión entre la Policía y manifestantes que querían romper el cordón policial. En este contexto, se ha visto como los agentes han detenido al menos a una persona.