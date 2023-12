Armengol defiende el diálogo para "buscar consensos": "Los políticos estamos para arreglar los problemas de la gente"

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha defendido el diálogo para "buscar los consensos y las mejores soluciones". "Los políticos estamos para arreglar los problemas de la gente, no para crearles más problemas", ha manifestado. Ha destacado que "el arma más fuerte que tenemos como sociedad y evidentemente desde la política es el diálogo, es la capacidad, desde la diversidad de opiniones, desde la pluralidad que representa cada una de las formaciones políticas, de ser capaces de sentarnos en una mesa, dialogar y, a partir de ahí, buscar los consensos y las mejores soluciones". Armengol ha visitado este domingo Pamplona para asistir al acto de celebración del Día de Navarra, en el que se ha hecho entrega de la Medalla de Oro de Navarra 2023 al centro de Pamplona de la UNED, con motivo de su 50 aniversario. Un acto en el que también ha estado presente la nueva ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. En declaraciones a los medios de comunicación, Armengol ha agradecido a María Chivite, su "apuesta fuerte por el diálogo, por la representación de lo mejor de la política y para, desde ese diálogo, poder construir una Navarra más fuerte como está haciendo", en referencia al discurso de la presidenta navarra en el acto, en el que ha apelado al "diálogo", la "convivencia" y alcanzar "grandes consensos" con el objetivo de "serenar el debate". Francina Armengol ha enmarcado su visita a Navarra en su compromiso como presidenta del Congreso de los Diputados de "trabajar por todo el territorio de España" porque "España no solo es Madrid, sino que representa esa pluralidad de territorios, de identidades y de sentimientos diferentes". Por eso, ha dicho, "una de mis primeras decisiones fue poder participar en todos los días de las comunidades para estar cerca de los ciudadanos en un día tan importante como este". "Esa será mi forma de hacer la política, muy cercana al territorio, pero creo que es fundamental también poder acercar las instituciones al territorio", ha remarcado. "El Congreso de los Diputados tiene que sentirse parte de todos los territorios que conforman España", ha añadido. Armengol ha dado la enhorabuena a la UNED de Pamplona por recibir la Medalla de Oro de Navarra 2023. "Toda la inversión en educación y en formación es la mejor inversión que se puede hacer desde cualquier institución pública, porque eso nos garantiza no solo el presente, sino un futuro de progreso para todos y para todas", ha resaltado. En este sentido, ha indicado que "la UNED tiene esa característica fundamental" por "hacer posible que todas las personas puedan acceder a los estudios universitarios, también de la gente mayor y de una forma muy especial para las mujeres".