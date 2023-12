Portavoz de Sumar en comisión de RTVE reivindica el "concurso público" para "avanzar en la autonomía" del ente

El diputado nacional de Sumar por Sevilla, Francisco Sierra, que va a ejercer como portavoz de su grupo en la comisión mixta del Congreso con el Senado para el control parlamentario de RTVE, ha reivindicado el "concurso público" para la elección del consejo de administración de la radio televisión pública para "avanzar en la autonomía" del ente. Francisco Sierra formó parte, a propuesta de Unidas Podemos, del comité de expertos que se creó en el año 2018 para examinar desde las Cortes Generales a los aspirantes que, por concurso público, se presentaron para formar el Consejo de Administración de la Corporación RTVE y así "democratizar" el ente, según ha recordado el también catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla en una entrevista concedida a Europa Press. Ante la responsabilidad que va a ejercer esta legislatura como portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar en dicha comisión para controlar RTVE desde el Congreso y el Senado, Francisco Sierra ha subrayado que lleva "30 años defendiendo la democratización de los medios y políticas públicas". Esto "implica que el Estado, especialmente en los medios públicos, tiene que garantizar", por un lado, "la independencia", según ha argumentado el diputado, que ha añadido que desde Sumar no quieren "una radiotelevisión gubernamental", y que ha apostado por "mejorar el gobierno" del ente público estatal y la "situación provisional" que se ha dado "durante muchos años" en su consejo de administración al "no responder" a ese concurso público que "era una voluntad democrática de la Cámara legislativa para avanzar en esa autonomía" de RTVE. Francisco Sierra ha subrayado que ese es "un grave problema" de la radio televisión pública al que hay que añadir otro "considerable" de audiencia y de "falta de línea editorial que no respeta elementos importantes" de defensa, por ejemplo, de los derechos humanos, según ha opinado citando el caso de la "cobertura del conflicto de Israel en Gaza". En esa línea, el que fuera cabeza de lista de Sumar por Sevilla en las elecciones del pasado 23 de julio ha defendido que la televisión pública española "de todos tiene que tener como carta de naturaleza y eje de línea editorial los derechos humanos, no justificar el belicismo, las guerras". HACIA MÁS PRODUCCIÓN PROPIA DE RTVE Tras incidir en que "hay que renovar el consejo de administración" de RTVE, "máximo órgano del ente", el representante de Sumar ha expresado su deseo de "avanzar" hacia la "democratización, autonomía, renovación y ampliación de la producción" de RTVE "con el personal propio de la casa", que lo hay "muy cualificado", según ha puesto de relieve. Al respecto, ha advertido de que hay tasas de producción propia que "se han rebajado" en centros territoriales de RTVE como los de Cataluña y Andalucía, y ha considerado que la radio televisión pública debe "producir más y mejor, y aumentar la calidad" de sus contenidos "desde la diversidad y pluralidad". Ha precisado que esa reclamación no sólo se dirige hacia los "contenidos informativos, que siempre son fruto de polémica", sino también respecto a los programas de entretenimiento, desde la premisa de que TVE "sabe hacer programas de calidad con gran impacto y proyección, como sucedió con la serie 'Cuéntame' y otras producciones en las que ha coparticipado", según ha abundado antes de subrayar que eso es "vital no sólo para el desarrollo audiovisual" en España, sino también "para tener pluralismo interno" en su sistema mediático. "Necesitamos impulsar ese avance y mejorar las condiciones de una empresa compleja y de un tamaño considerable" como RTVE que es "la principal empresa de comunicación de este país", según ha zanjado Francisco Sierra.