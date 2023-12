Vázquez (Cs) augura que la Comisión reaccionará tras decir Bolaños que Bruselas ve con "cero preocupación" la amnistía

El eurodiputado y secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, ha augurado que la Comisión Europea reaccionará y dará una respuesta entre "hoy y mañana" al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, después de que asegurara que el Ejecutivo comunitario observa con "cero preocupación" el impacto que la ley de amnistía pueda tener sobre la fortaleza del Estado de derecho en España. "Les adelanto que hoy o mañana verán una respuesta de la Comisión a esas declaraciones tan desafortunadas del señor Bolaños", ha asegurado el secretario general de Ciudadanos en declaraciones a los medios antes de asistir a un debate organizado en Madrid por Renew Europe sobre el Estado de derecho español y sus posibles reformas. Así, ha recordado que el comisario de Justicia, Didier Reynders, fue "muy claro" durante su reunión con Bolaños, ya que equiparó "en la misma problemática y en la misma gravedad" la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la ley de amnistía. En su opinión, "el solo hecho" que el ministro de Justicia esté dando explicaciones un día en la Comisión Europea y que al siguiente el Gobierno negocie con Junts con una tercera persona "que no sabemos quién es, el futuro de nuestro país, solo refleja la gravedad de la situación". "UN CIRCO" Preguntado sobre el hecho de que la Fundación Henry Dunant sea el verificador que vigile el cumplimiento de los acuerdos de PSOE y Junts, Vázquez lo ha calificado como "un circo" y como "una humillación" al sistema constitucional y a la posición de España en Europa. "Que el Gobierno de España se esté reuniendo en un país que no es ni de la Unión Europea, con un verificador internacional que no sé qué tiene que verificar y con un fugado de la justicia (el expresidente catalán Carles Puigdemont), lo que hace es representar hacia dónde nos está llevando el señor Sánchez", ha añadido.