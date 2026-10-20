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Oliva (Valencia) revisa los daños en infraestructuras mientras vecinos aún achican agua

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Oliva (Valencia), 20 oct (EFE).- Oliva (Valencia), uno de los municipios más afectados por el temporal de lluvias intensas de la dana Adam, ha amanecido con calles todavía inundadas y embarradas y la mayoría de caminos rurales cortados mientras el ayuntamiento revisa infraestructuras públicas, como los centros educativos, y los vecinos siguen achicando agua de garajes y bajos.

Uno de ellos es el concejal de Educación, Hacienda y Comunicación, Mario Vidal, a quien el temporal sorprendió y aisló en la zona de la playa, que esta mañana, al igual que sus vecinos, vaciaba el garaje con ayuda de bombas de achique mientras esperaba la llegada de un compañero del Ayuntamiento para que le recoja, ya que su coche se inundó y ha quedado inservible.

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"Iré al pueblo, me ducharé, llevo tres días sin poder ducharme, e iré al centro polivalente a coordinar los trabajos de hoy", ha señalado Vidal en declaraciones a EFE.

Vidal, que se ocupa del área de Educación, explica que esta mañana los técnicos municipales se trasladarán a los centros educativos del municipio para valorar los daños.

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El consistorio decidió ayer suspender las clases lectivas y hoy se valorará si continúa la medida dependiendo del estado de las infraestructuras.

"El que peor está es el instituto Gabriel Císcar, donde ha caído un muro, y falta por saber el estado del CEIP Lluís Vives, que está en una zona muy inundada", explica.

Sobre la situación de las vías, informa de que ya se puede acceder a todos las zonas del municipio aunque los caminos rurales siguen cortados.

"La UME y Protección Civil nos informaron ayer de que, una vez acabados todos los rescates y las actuaciones de más emergencias, el siguiente paso era dar abastecimiento de agua", señala Vidal. También se ha restablecido la red eléctrica y de comunicaciones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este martes junto al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, el Puesto de Mando Avanzado en Oliva y mantendrá un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación, así como con alcaldes de municipios afectados por la dana.

El Centro Polivalente del municipio, habilitado como albergue provisional, acogió anoche a unos 300 vecinos evacuados de sus casas.

Acompañarán al presidente la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

La visita, que se producirá a las 12:30, concluirá con una declaración institucional ante los medios de comunicación. EFE

(foto) (vídeo)

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