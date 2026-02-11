España

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Además del valor promedio de las gasolinas en España, consulta los costos más bajos

Los precios de los carburantes cambian todos los días (Infobae)

El cambio constante en el valor de los combustibles obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte su bolsillo. Por ello, este es el precio de la gasolina, el gasóleo y diésel en diferentes ciudades de España, publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,689 euros el litro

Precio mínimo: 1,209 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,729 euros el litro

Precio mínimo: 1,229 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,709 euros el litro

Precio mínimo: 1,239 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,829 euros el litro

Precio mínimo: 1,539 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,539 euros el litro

Precio mínimo: 1,205 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,639 euros el litro

Precio mínimo: 1,225 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,599 euros el litro

Precio mínimo: 1,265 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,735 euros el litro

Precio mínimo: 1,439 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,549 euros el litro

Precio mínimo: 1,255 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,649 euros el litro

Precio mínimo: 1,275 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,605 euros el litro

Precio mínimo: 1,325 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,755 euros el litro

Precio mínimo: 1,649 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,585 euros el litro

Precio mínimo: 1,199 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,674 euros el litro

Precio mínimo: 1,249 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,585 euros el litro

Precio mínimo: 1,229 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,724 euros el litro

Precio mínimo: 1,629 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,574 euros el litro

Precio mínimo: 1,205 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,669 euros el litro

Precio mínimo: 1,225 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,605 euros el litro

Precio mínimo: 1,269 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,765 euros el litro

Precio mínimo: 1,465 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,549 euros el litro

Precio mínimo: 1,386 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,625 euros el litro

Precio mínimo: 1,539 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,595 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,745 euros el litro

Precio mínimo: 1,669 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de los carburantes cambia todos los días (Reuters)

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

