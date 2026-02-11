España

Cotización del euro frente al dólar hoy 11 de febrero

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense en las últimas horas

Guardar
El euro cumplió 25 años
El euro cumplió 25 años en el mercado. (Jesús Avilés/Infobae)

Las tensiones comerciales actuales provocan que el tipo de cambio entre dólar y euro registre una fuerte volatilidad día a día. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha propuesto la imposición de aranceles a sus socios comerciales bajo un argumento proteccionista del mercado nacional.

Estos movimientos han provocado que el “billete verde” registre cambios en su cotización en los mercados mundiales. En los últimos meses la divisa de la Unión Europea registra una fortaleza frente a otras monedas, basada principalmente en el control de la inflación en la región y la estabilidad de superávit corriente.

El seguimiento del tipo de cambio es de gran importancia para los inversionistas, compañías multinacionales y autoridades económicas. A continuación te compartimos cuáles fueron los últimos movimientos que registró el dólar frente al euro este 11 de febrero.

Cuánto cuesta un dólar en euros

El euro, también llamada moneda
El euro, también llamada moneda única, es la moneda oficial de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

En la última sesión, el mercado de divisas experimentó variaciones en el dólar estadounidense y el euro. De acuerdo con los últimos datos, 1 dólar estadounidense se cambia por 0,8397 euros.

Estas variaciones en el tipo de cambio son indicativas de cómo los cambios económicos, las políticas de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. y el Banco Central Europeo, junto con los acontecimientos geopolíticos y socioeconómicos, afectan la valoración de las monedas.

Mantenerse al día con el tipo de cambio es crucial para los agentes de la economía mundial, ya que facilita la toma de decisiones informadas y adecuadas en un panorama económico.

El euro es la moneda
El euro es la moneda oficial de 20 países de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

Temas Relacionados

Cotización del dólar a euro hoyTipo de cambio USD a EUR hoyÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Tráfico hoy en Madrid: cortes y desvíos por la protesta agraria con 500 tractores

La ciudadanía verá alteradas 126 rutas de autobús con motivo de la manifestación para pedir mejoras en las políticas agrarias

Tráfico hoy en Madrid: cortes

El alto coste de denunciar violencia sexual en la justicia: “A las mujeres se les exige una fortaleza extraordinaria para sostener una acusación”

María Martín González, presidenta de la Asociación Abogadas para la Igualdad, recuerda que en estos procedimientos es frecuente que las denunciantes se retiren antes de llegar a juicio

El alto coste de denunciar

Los orígenes vascos de Jacob Elordi: su familia exiliada por el régimen franquista y el pequeño de cuatro hermanos

El actor australiano, de descendencia española, está a punto de estrenar ‘Cumbres borrascosas’ en los cines

Los orígenes vascos de Jacob

Elena Rose, la compositora de Bad Bunny, Selena Gómez y Emilia que también tiene proyecto en solitario: “Todo el mundo quiere hablar español”

La cantante, productora y compositora venezolana-estadounidense presenta su álbum debut ‘Bendito Verano’, este mes de abril en Madrid y Barcelona

Elena Rose, la compositora de

España y países emergentes potencian la energía eólica y la fotovoltaica mientras que ninguno de los países ricos del G7 impulsa las renovables

El último informe de Global Energy Monitor muestra que el despliegue de energías verdes avanza sobre todo en países como Brasil, Filipinas o Sudáfrica, que, aunque cuentan con menos recursos, están instalando más tecnología renovable. España es la excepción de las economías avanzadas

España y países emergentes potencian
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La alianza de las izquierdas

La alianza de las izquierdas para frenar a PP y Vox se enreda en dos modelos, vetos cruzados y sin cabeza de cartel

La gasolina sigue subiendo su precio por tercera semana consecutiva: cuánto cuesta llenar el depósito y cómo afecta a los conductores

Un incendio en el cableado eléctrico obliga a suspender los Cercanías de Madrid entre Sol y Nuevos Ministerios y desalojar a los pasajeros

Bruselas advierte a España sobre la regulación de migrantes: “Un permiso de residencia no es un cheque en blanco”

Rufián reivindica su alianza de izquierdas sin renunciar a la autodeterminación: “Representar a alguien de Algeciras no me hace menos independentista”

ECONOMÍA

España y países emergentes potencian

España y países emergentes potencian la energía eólica y la fotovoltaica mientras que ninguno de los países ricos del G7 impulsa las renovables

Adif quiere abrir la alta velocidad entre Madrid y Andalucía este sábado: Renfe, Iryo y Ouigo ya ofrecen billetes para el 14 de febrero

Cenar en San Valentín será un 20% más caro: el precio medio rondará los 31 euros por persona

Uber anuncia la llegada a España de vehículos sin conductor en 2026

La prestación universal por hijo que propone el Gobierno otorgará hasta 200 euros a las familias con menores a su cargo

DEPORTES

Un penalti para acabar con

Un penalti para acabar con 34 años de sequía: el día que la Real Sociedad ganó al Athletic para proclamarse campeón de la Copa del Rey

Los futbolistas del Real Madrid refuerzan su unión con una cena privada en la capital

Siguen las malas noticias para España: Samu Aghehowa sufre una lesión en el ligamento cruzado y podría decir adiós al Mundial 2026

El alto precio de ser un aficionado de LaLiga: cuánto cuesta ser de tu equipo favorito

Frank Ilett, el aficionado del Manchester United que prometió no cortarse el pelo, puede poner fin al desafío 493 días después