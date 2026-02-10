Una madre recauda 350.000 euros en redes sociales tras fingir que su hijo padecía cáncer: después de 3 años estafando a la gente le quitan la custodia

Una silla de ruedas (Freepik)

En los últimos años, el uso de las redes sociales para solicitar ayuda económica ante supuestas tragedias personales ha crecido notablemente en Europa. Plataformas digitales permiten a individuos conectar con potenciales donantes en todo el mundo, facilitando la recaudación de fondos para cuestiones médicas, emergencias familiares o necesidades urgentes.

No obstante, este fenómeno también ha dado lugar a casos donde la confianza de la sociedad se ve perjudicada por fraudes que aprovechan la solidaridad colectiva. El caso de Vanessa O., en Alemania, ilustra los riesgos de la falta de controles rigurosos en la recaudación en línea.

En este sentido, esta madre de Alemania está acusada de afirmar falsamente que su hijo padecía cáncer para recaudar 350.000 euros mediante donaciones recibidas a través de redes sociales, según reportó Bild. Vanessa O., de 42 años, enfrenta hasta 10 años de prisión por orquestar este fraude, entre septiembre de 2021 y octubre de 2024, según precisaron las autoridades de Giessen.

Custodia retirada y pruebas clave

La investigación determinó que el niño, de cinco años, permanece en perfecto estado de salud y ya fue trasladado a un hogar de acogida tras la intervención policial. El fiscal Thomas Hauburger confirmó que la enfermedad “fue inventada por la madre”.

Entre las pruebas que delataron el engaño, vecinos citados por Bild relataron que “lo vieron caminar con normalidad” mientras que en redes sociales se le presentaba en silla de ruedas como si fuera discapacitado, con el argumento de que necesitaba un tratamiento costoso en Estados Unidos no cubierto por el seguro médico.

Imagen representativa de la decisión de un juez sobre la custodia (depositphotos)

La fiscalía destacó la dimensión moral del delito y remarcó la pérdida económica de 350.000 euros generada por la estafa. “El fraude en las donaciones afecta no solo a las víctimas individuales, sino también a la confianza de la sociedad en su conjunto. El escrito de acusación pretende ser claro: cualquiera que engañe a otros de esta manera debería esperar una pena de prisión considerable si es declarado culpable”, manifestó Thomas Hauburger.

Durante un registro en el domicilio familiar a comienzos de 2024, los hijos de la acusada quedaron bajo protección estatal. Vanessa O. ya contaba con antecedentes judiciales por delitos de fraude, de acuerdo con los datos recopilados por Bild.

Preocupación por el impacto social

El caso ha provocado preocupación entre organizaciones dedicadas a la protección de la infancia y al control de campañas de recaudación en línea. El hecho de que la acusada utilizara redes sociales para difundir la supuesta enfermedad permitió que el fraude alcanzara a un gran número de personas, ampliando el impacto económico y social de la estafa. Las autoridades enfatizaron la importancia de fortalecer los mecanismos de verificación en plataformas de donaciones para evitar incidentes similares en el futuro.

Los investigadores señalaron que durante meses la madre difundió imágenes y relatos que generaron empatía en usuarios de internet, quienes respondieron con aportes económicos al creer que estaban ayudando a un menor gravemente enfermo. El niño, expuesto en redes sociales y presentado como un paciente vulnerable, fue apartado de su entorno familiar para garantizar su bienestar y evitar que siguiera siendo instrumentalizado en el fraude.

Vídeo de la Guardia Civil sobre la detención de una falsa doctora, su expareja y su hijo por recetar sin licencia tratamientos falsos a pacientes con problemas físicos y psicológicos. (Guardia Civil)

El proceso judicial contra Vanessa O. continúa en curso y la fiscalía subrayó la gravedad del caso por el daño causado no solo a quienes donaron, sino también a la credibilidad de las campañas solidarias. El destino de los fondos recaudados está bajo revisión, mientras las autoridades buscan mecanismos para resarcir a las víctimas de la estafa. El caso sigue generando debate sobre los controles en la recaudación digital y la responsabilidad de quienes impulsan este tipo de campañas en internet.