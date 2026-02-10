España

El precio de la gasolina este 10 de febrero en Madrid, Barcelona y otras ciudades

El valor de las gasolinas dependen de una serie de variables tanto nacionales como internacionales

Guardar
El costo de los combustibles
El costo de los combustibles cambian todos los días (Infobae)

El precio de la gasolina, el gasóleo y diésel se modifica continuamente, por lo que es importante conocer los costos por litro y llenar el tanque en la mejor opción. Aquí están los precios promedios de las gasolinas en Madrid, Barcelona y otras ciudades para este martes 10 de febrero, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, detallando los más altos y más bajos para que no te tomen por sorpresa.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,689 euros el litro

Precio mínimo: 1,219 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,739 euros el litro

Precio mínimo: 1,239 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,709 euros el litro

Precio mínimo: 1,239 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,839 euros el litro

Precio mínimo: 1,549 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,529 euros el litro

Precio mínimo: 1,205 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,629 euros el litro

Precio mínimo: 1,225 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,595 euros el litro

Precio mínimo: 1,265 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,729 euros el litro

Precio mínimo: 1,439 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,564 euros el litro

Precio mínimo: 1,255 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,649 euros el litro

Precio mínimo: 1,275 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,614 euros el litro

Precio mínimo: 1,325 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,749 euros el litro

Precio mínimo: 1,574 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,599 euros el litro

Precio mínimo: 1,199 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,689 euros el litro

Precio mínimo: 1,249 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,609 euros el litro

Precio mínimo: 1,229 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,749 euros el litro

Precio mínimo: 1,479 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,584 euros el litro

Precio mínimo: 1,205 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,669 euros el litro

Precio mínimo: 1,225 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,599 euros el litro

Precio mínimo: 1,269 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,755 euros el litro

Precio mínimo: 1,445 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,545 euros el litro

Precio mínimo: 1,395 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,619 euros el litro

Precio mínimo: 1,519 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,579 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,735 euros el litro

Precio mínimo: 1,665 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de los carburantes
El precio de los carburantes cambia todos los días (Reuters)

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en España HoyEspaña-EconomiaÚltimas actualizacionesPrecio de la Gasolina en EspañaPrecio de la Gasonila en BarcelonaMadrid y otras ciudades

Últimas Noticias

El estado de los embalses de España martes 10 de febrero

La reserva de agua en el país subió en un 8,06 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

El estado de los embalses

Silvia Severino, psicóloga: “No te lo tomes personal, el comportamiento de los demás solo les define a ellos”

En ocasiones, las personas se responsabilizan de la actitud de los demás, lo que puede generar bucles de pensamiento

Silvia Severino, psicóloga: “No te

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 10 de febrero

La cotización de la moneda europea varía constantemente

Cuánto cuesta un euro frente

Una madre recauda 350.000 euros en redes sociales tras fingir que su hijo padecía cáncer: después de 3 años estafando a la gente le quitan la custodia

La fiscalía alemana investiga a la mujer, que enfrenta hasta 10 años de prisión por fraude y pérdida de confianza social

Una madre recauda 350.000 euros

Entra a robar en una vivienda y termina borracho en la cama de los propietarios

La familia encontró al intruso dormido tras regresar a su hogar en Milizac, Finisterre, sin que se registraran robos ni daños graves

Entra a robar en una
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El caso Errejón, a un

El caso Errejón, a un paso de que comience el juicio oral: la Fiscalía duda si hubo abuso sexual y Elisa Mouiliaá vuelve a la carga

Cuenca niega haber dado órdenes a Pradas durante la DANA, pero le envió un mensaje diciéndole “Salo, de confinar nada”

Elisa Mouilaá da marcha atrás y decide mantener la acusación contra Íñigo Errejón días después de retirarla

Elon Musk vuelve a cargar contra Pedro Sánchez tras la derrota del PSOE en Aragón: “Su partido está perdiendo elecciones, rechazado por sus propios votantes”

La dirección de ERC cierra la puerta a la candidatura conjunta de izquierdas que quiere Rufián: “Si él quiere ser candidato lo será”

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Estáis todos

Juanma Lorente, abogado: “Estáis todos equivocados con los descansos y los festivos”

Sebastián Ramírez, abogado: “Ten cuidado si vas a presentar la baja voluntaria. Hay mucha gente que no conoce estas dos cosas y comete un gran error”

Tener trabajadores extranjeros beneficia a España: los inmigrantes abren la puerta a empleos mejor pagados para los españoles

Las claves del acuerdo que consigue desconvocar la huelga de trenes: 3.600 nuevas contrataciones y aumento del gasto en mantenimiento hasta los 1.179 millones de euros para 2030

Air Europa retoma sus vuelos a Venezuela el 17 de febrero y Plus Ultra el 3 de marzo: las conexiones aéreas se reanudarán progresivamente

DEPORTES

Daniel Milagros, un pionero del

Daniel Milagros, un pionero del patinaje de velocidad en España en los Juegos Olímpicos de Invierno: “En el hielo pueden pasar mil cosas”

Vietnam está construyendo el estadio más grande del mundo: 135.000 espectadores y estará listo para 2028

Un árbitro asturiano es detenido por una presunta agresión sexual a una prostituta a la que engañó haciéndose pasar por policía

Las palabras de Joan Laporta tras dimitir como presidente del FC Barcelona: “Me voy con ganas de volver a veros”

Rafa Yuste, el nuevo presidente interino del FC Barcelona: así es el amigo fiel de Laporta en el colegio