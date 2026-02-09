España

Comprobar Super Once Sorteo 5: resultados y números ganadores de hoy lunes 9 de febrero de 2026

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Guardar
La "Guía de Premios Super Once" describe las variaciones de premios en el juego Super Once, enfatizando cómo la cantidad de tu apuesta afecta las ganancias potenciales. Explica que una apuesta de un euro podría resultar en un millón de euros si se aciertan once números, mientras que una apuesta de diez euros aumenta el premio máximo a diez millones. Créditos: Podcast generado con IA

Consulta enseguida los números ganadores del sorteo de Super Once de este lunes 9 de febrero celebrado por los Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Resultados del Super Once

Para ganar el premio mayor
Para ganar el premio mayor del Super Once tienes que acertar con los once números de la combinación ganadora. (Infobae)
  • Fecha: 9 febrero.
  • Tipo: Sorteo 5 de las 21:15 horas.
  • Combinación ganadora: 05 14 15 16 20 26 31 38 40 41 44 46 47 51 59 60 70 75 84 85.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once

  • El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.
  • El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.
  • El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.
  • El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.
  • El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo:

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas.

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad.

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizacionesSuper Once

Últimas Noticias

Resultados de Bonoloto: ganadores y números premiados

Con Bonoloto no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados de Bonoloto: ganadores y

EuroDreams: esta es la combinación ganadora del sorteo de este 9 de febrero

Como cada lunes, aquí están los ganadores del sorteo de Eurodreams dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

EuroDreams: esta es la combinación

Pasta di nero con sepia: una receta italiana para sorprender a tus invitados

Es un plato fácil de hacer y con un sabor muy característico

Pasta di nero con sepia:

Palito y Lucía Dominguín, sobre lo más duro de ‘DecoMasters’: “48 horas para hacer una reforma no lo hace ni Dios, él se toma hasta un descanso”

‘Infobae’ ha podido hablar con madre e hija sobre el programa de interiorismo en el que participan y sobre la participación de Dora, sobrina y nieta del dúo, en el Benidorm Fest 2026

Palito y Lucía Dominguín, sobre

Úrsula Corberó y Chino Darín se convierten en padres de su primer hijo

La pareja culmina una década de relación con la llegada de su bebé en Barcelona

Úrsula Corberó y Chino Darín
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cuenca niega haber dado órdenes

Cuenca niega haber dado órdenes a Pradas durante la DANA, pero le envió un mensaje diciéndole “Salo, de confinar nada”

Elisa Mouilaá da marcha atrás y decide mantener la acusación contra Íñigo Errejón días después de retirarla

Elon Musk vuelve a cargar contra Pedro Sánchez tras la derrota del PSOE en Aragón: “Su partido está perdiendo elecciones, rechazado por sus propios votantes”

La dirección de ERC cierra la puerta a la candidatura conjunta de izquierdas que quiere Rufián: “Si él quiere ser candidato lo será”

Feijóo pide “responsabilidad” a Vox y ataca a Sánchez: “La gente ya no le soporta y me pregunto cuántos tortazos electorales necesita para entenderlo”

ECONOMÍA

Las claves del acuerdo que

Las claves del acuerdo que consigue desconvocar la huelga de trenes: 3.600 nuevas contrataciones y aumento del gasto en mantenimiento hasta los 1.179 millones de euros para 2030

Air Europa retoma sus vuelos a Venezuela el 17 de febrero y Plus Ultra el 3 de marzo: las conexiones aéreas se reanudarán progresivamente

Los sindicatos mayoritarios suspenden la huelga de trenes desde el 10 de febrero tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Tres días de huelga ferroviaria: los sindicatos mantienen el paro por seguridad tras los accidentes de Adamuz y Gelida

DEPORTES

Vietnam está construyendo el estadio

Vietnam está construyendo el estadio más grande del mundo: 135.000 espectadores y estará listo para 2028

Un árbitro asturiano es detenido por una presunta agresión sexual a una prostituta a la que engañó haciéndose pasar por policía

Las palabras de Joan Laporta tras dimitir como presidente del FC Barcelona: “Me voy con ganas de volver a veros”

Rafa Yuste, el nuevo presidente interino del FC Barcelona: así es el amigo fiel de Laporta en el colegio

Sofía Val, la patinadora española que busca emocionar vestida de inteligencia artificial en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Pienso: ‘No eres Sofía, eres una IA’”