Cuanta agua hay en los embalses de España este 9 de febrero

La reserva de agua en el país subió en un 8,06 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con datos oficiales

Desde el panorama general hasta
Desde el panorama general hasta la situación por cuenca, así están los embalses de agua hoy (EFE)

La capacidad de los embalses de agua en España se encuentra en un 67,28 %, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, difundido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Esto quiere decir que el almacenamiento de este recurso natural en el país subió en comparación con la capacidad que se documentó hace una semana.

La gestión de los embalses en España queda marcada por ciclos de sequías e intensas lluvias, donde la previsión se vuelve esencial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Situación general de los embalses de España

Fecha: lunes 9 de febrero de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 37.706 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 67,28 %.

Variación de hace una semana: 4.516 hm3.

Variación porcentual semanal: 8,06 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 32.691 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 58,33 %.

Situación de las reservas de agua en España por comunidad autónoma

Hacer una revisión constante
Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Reuters)

Andalucía: 62,64%.

Aragón: 67,58%.

Asturias: 83,11%.

C. Valenciana: 44,94%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 49,85%.

Castilla-La Mancha: 54,19%.

Cataluña: 84,92%.

Comunidad de Castilla y León: 63,98%.

Extremadura: 74,91%.

Galicia: 83,51%.

Murcia: 29,73%.

Navarra: 62,12%.

¿Cómo ahorrar agua en el baño?

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde el baño.

Elija la ducha en vez del baño. Una ducha consume, por término medio, una cuarta parte del agua que requiere un baño: para llenar la bañera hacen falta unos 200 litros de agua, mientras que una ducha de cinco minutos consume unos 50 litros.

Instale en la ducha un rociador eficiente. Los rociadores de ducha eficientes consumen unos 6-7 litros de agua por minuto, frente a los 12-15 litros de los tradicionales. Su instalación resulta muy sencilla: sólo hay que desenroscar el antiguo y enroscar el nuevo a la manguera de la ducha.

Controle su tiempo de ducha. Debajo de la ducha es fácil perder la noción del tiempo. Hay artilugios sencillos y baratos, como los relojes de arena impermeables, que nos permiten saber cuándo han transcurrido 4 o 5 minutos.

Abra el grifo sólo cuando necesite el agua. Mientras se enjabona, puede cerrar el grifo. Haga lo mismo mientras se lavas los dientes o se afeitas.

Use bien la cisterna del WC. Si la cisterna tiene un pulsador doble, utilice la opción de descarga reducida cuando necesite poca agua. Utilizará sólo la mitad del agua que contiene la cisterna y logrará el mismo resultado.

Si el agua caliente tarda en llegar puede utilizar un cubo o barreño para recoger el agua de la ducha hasta que salga caliente. Con ella puedes regar las plantas, fregar suelos, etcétera.

Coloque una papelera en el baño, así será más fácil evitar que el inodoro se utilice como si fuera un cubo de la basura, se ahorrará agua y evitará su contaminación.

