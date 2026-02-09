Conoce las mejores horas para usar la luz en España este martes 10 de febrero 2026

El precio del servicio de la luz cambia todos los días (Europa Press)

¿No sabes cuál es el precio de la energía eléctrica en el país? Consulta aquí la tarifa promedio del día, así como las más altas y más bajas de hoy martes 10 de febrero.

Al cambiar diariamente, es importante mantenerse informado sobre los precios dela luz.

Precio del servicio eléctrico

Día: martes 10 de febrero del 2026.

Precio medio : 4.7 euros por megavatio hora.

Precio máximo : 34.3 euros por megavatio hora.

Precio más bajo: 0.0 euros por megavatio hora.

El precio de la electricidad cada hora

A lo largo de este martes 10 de febrero, la tarifa de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.57 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.05 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.16 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 4.07 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 5.71 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 2.46 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 1.74 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.69 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.21 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.05 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.02 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.13 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 0.67 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 2.75 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 9.89 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 34.3 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 33.75 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 12.88 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 2.15 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.6 euros por megavatio hora.