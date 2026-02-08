España

La Guardia Civil investiga como un posible caso de violencia machista la agresión a una mujer y la muerte de un hombre en Lucainena de las Torres (Almería)

La víctima y otro varón permanecen hospitalizados por lesiones con arma blanca

Imagen de recurso de un
Imagen de recurso de un agente de espaldas. (Guardia Civil)

La Guardia Civil investiga un posible caso de violencia de género tras la agresión a una mujer y la muerte de un hombre registradas en Lucainena de las Torres (Almería) a última hora del sábado, donde un segundo varón también resultó herido.

La principal hipótesis apunta a el suicidio del supuesto agresor, mientras continúan las investigaciones para clarificar las circunstancias del suceso y se aguardan los resultados de la autopsia, según fuentes citadas por EFE.

Tanto la víctima como el hombre herido, ambos con lesiones causadas por arma blanca, se encuentran estables en el área de Reanimación del Hospital Universitario Torrecárdenas. Los dos fueron trasladados de urgencia tras recibir el aviso el servicio de emergencias 112 de Andalucía alrededor de las 22:45 del sábado.

La mujer ingresó en el hospital a las 01:05 del domingo, seguida por el segundo lesionado, quien llegó a las 01:16. No se ha precisado por el momento la relación existente entre los dos hombres y la mujer implicados en el incidente.

El 016, un servicio para todas las víctimas

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

