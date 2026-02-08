K-pop: top de las 10 canciones que no paran de sonar en iTunes España

El mundo del K-pop es altamente competitivo y cada semana diversos grupos realizan nuevos lanzamientos con el sueño de ser el próximo gran hit del momento. (Infobae/Jesús Avilés)

El K-Pop continúa su ascenso imparable en el panorama musical global y España no es la excepción. Encabezando la lista de las 10 canciones de K-pop más escuchadas en iTunes España se encuentra Golden, el éxito deHUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast.

Este logro no es casualidad. El K-Pop, abreviatura de Korean Pop, ha experimentado un crecimiento exponencial en las últimas dos décadas, convirtiéndose en un fenómeno cultural que trasciende fronteras. Su impacto se extiende más allá de la música, abarcando la moda, el cine, la televisión y la belleza.

El éxito de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast con Golden es un testimonio del poderío del K-Pop en España. La canción, que combina ritmos pegadizos con una coreografía impactante, ha conquistado a la audiencia española, consolidando su posición entre los más populares del género.

Los miembros de BTS en el póster para Proof. (@bts.bighitofficial)

1.- Golden - HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

2.- Adrenaline - ATEEZ

3.- JUMP - BLACKPINK

4.- Standing Next to You - Jung Kook

5.- Takedown - HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

6.- Golden (Glowin' Version) - HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

7.- Golden (Acapella) - HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

8.- NOT CUTE ANYMORE - ILLIT

9.- MOUNTAINS - Stray Kids

10.- SNOW (feat. Lee Moon Sae) - Zion.T

Los exponentes importantes del K-pop

EXO, formado por SM Entertainment en 2012, es uno de los grupos de K-pop más destacados y prolíficos. Con miembros provenientes de Corea del Sur y China, EXO debutó con un concepto único de subgrupos orientados a diferentes mercados (EXO-K y EXO-M). Este enfoque, junto con su música pop-electrónica y actuaciones impresionantes, ha llevado a EXO a ganar numerosos premios y reconocimiento internacional. Han vendido millones de álbumes y han realizado giras mundiales, lo que refuerza su estatus como uno de los principales exponentes del K-pop en la última década.

TWICE, un grupo femenino formado por JYP Entertainment en 2015, también se ha consolidado como una fuerza dominante en el K-pop. Con nueve miembros seleccionados a través del programa de supervivencia “Sixteen," TWICE rápidamente ascendió a la fama con éxitos pegadizos como “Cheer Up” y “TT." Su enfoque en música y coreografías vibrantes y energéticas, junto con su atractiva estética visual, ha capturado el interés del público global. TWICE se destaca por su gran popularidad en Japón, además de su éxito en otras regiones y continúa marcando tendencia en la industria del K-pop.

Venta de diferentes productos relacionados a estrellas del K-pop. (ARchivo Infobae)

La invasión del K-pop en el mundo

El K-pop ha demostrado su fuerza en todo el mundo. Las redes sociales han jugado un papel fundamental en esta expansión, permitiendo a los grupos de K-pop interactuar directamente con sus seguidores, quienes a su vez utilizan estas plataformas para difundir y promocionar a sus ídolos. Esta sinergia ha permitido que el K-Pop no solo se mantenga relevante, sino que continúe creciendo a un ritmo acelerado.

Además, el alcance del K-Pop ha abierto las puertas a una mayor aceptación y apreciación de la cultura coreana en general. Elementos como la moda, la gastronomía y las series de televisión coreanas han encontrado audiencias entusiastas en todo el mundo.

La participación de artistas de K-Pop en colaboraciones internacionales y su presencia en festivales y premiaciones globales refuerzan la idea de que este género ha llegado para quedarse, configurándose como un fenómeno cultural integral que trasciende la música.