Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se dan a conocer la información diariadel mercado energético en el país

La tarifa del servicio de
La tarifa del servicio de la luz cambia cada hora (Europa Press)

Este es el precio de la luz es el país para este lunes 9 de febrero, así como las tarifas más altas y más bajas del hoy.

Recuerda que la tarifa de la luz se actualiza todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio del servicio de energía eléctrica

La energía eléctrica tendrá un precio media en territorio español de 20.96 euros por megavatio hora para este lunes, según los datos del OMIE.

El órgano regulador publicó que el precio máximo de la energía eléctrica alcanzará los 97.1 euros por megavatio hora.

Mientras, el precio más bajo del servicio eléctrico en España será de -0.02 euros por megavatio hora.

La tarifa de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y
El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este lunes 9 de febrero, el precio de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.48 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.0 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.02 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.02 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 12.62 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 54.42 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 80.7 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 32.62 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 6.9 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 2.52 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.51 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.06 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.02 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.12 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 1.51 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 8.68 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 47.64 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 97.1 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 90.84 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 54.01 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 10.67 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.65 euros por megavatio hora.

