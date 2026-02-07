España

Resultados de Bonoloto: ganadores y números premiados

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Guardar
Para ganar el premio mayor
Para ganar el premio mayor de Bonoloto tienes que acertar con los seis números de la combinación ganadora. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Jugaste en la lotería de Bonoloto y quieres saber si saliste ganador? Aquí te dejamos los resultados de su más reciente sorteo, publicados por Loterías y Apuestas del Estado.

Fecha: sábado 7 de febrero de 2026.

Combinación ganadora: 04, 16, 22, 23, 32 y 49.

Complementario: 34.

Íntegro: 9.

El sorteo millonario de BonoLoto se lleva a cabo todos los días de la semana, de lunes a domingo.

Recuerda que todos los boletos premiados tienen un fecha de caducidad, el cual viene indicado en el reverso. En el caso de Bonoloto, únicamente tienes tres meses contados a partir del día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se lastime, ya que es el principal comprobante válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a lastimarse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

¿Cómo jugar BonoLoto?

Como cada sábado, se llevó
Como cada sábado, se llevó a cabo un sorteo de la Bonoloto (Loterías y Apuestas del Estado)

Bastan dos euros para poder jugaren la lotería de BonoLoto y tener la posibilidad de ganar varios millones de euros.

La apuesta de BonoLoto tiene como objetivo seleccionar seis números de una tabla de 49, dígitos que van desde el 1 y hasta el 49. Esta selección puede ser de forma manual o automática, es decir, aleatoria.

Para tener mayores oportunidades de ganar, puedes aumentar hasta ocho combinaciones de seis números, ya sea de una sola vez o una combinación de más números.

Con BonoLoto puedes obtener un premio desde los tres aciertos. Sin embargo, mientras más aciertos tengas, más grande es la cantidad.

La historia de Loterías y Apuestas del Estado

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de 200 años, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Bonoloto
Los pasos para jugar Bonoloto son muy sencillos (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaBonoloto resultados hoy EspañaBonoloto

Últimas Noticias

Una mujer de 71 años es asesinada y descuartizada para hacer un ritual de brujería en Sudáfrica: “Me siento culpable”

Se cree que partes del cuerpo de personas blancas o con albinismo aportan “fuerza y riqueza”

Una mujer de 71 años

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Como cada sábado, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 4 de la Triplex

Una mujer de 78 años deja su herencia a su perra: “No estoy loca, mi hijo está de acuerdo”

La inclusión de mascotas en testamentos refleja el impacto de la ley de bienestar animal

Una mujer de 78 años

De manager a babysitter de perros: “Ganaba mucho dinero, pero no era feliz”

La presión social le hizo seguir el camino de su padre y dedicarse a dirigir una multinacional farmacéutica

De manager a babysitter de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere en Ávila el conductor

Muere en Ávila el conductor de una quitanieves al precipitarse por una ladera de 20 metros en plena borrasca

La Armada despliega todas las fragatas F-100 en distintos escenarios: de los ejercicios de la OTAN en EEUU a la defensa de España

Inicia ‘Eagle Eye 26-01′, el ejercicio que coordina las capacidades en Tierra, Mar y Aire del Ejército en el sur de la península

Un AVE entre A Coruña y Madrid se queda parado durante más de tres horas por un problema técnico: Renfe espera volver a la normalidad en Galicia “este fin de semana”

El informe ‘fantasma’ que ha costado 236.000 euros y que Transportes espera desde hace años para saber si es viable llevar el tren de Cercanías a Boadilla del Monte

ECONOMÍA

Cambiar los muebles, ir de

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

La rotación de personal, el principal escollo para la supervivencia de bares y restaurantes españoles

Los trabajadores que cambian de empresa consiguen mayores aumentos salariales que quienes deciden quedarse, según un estudio

Una mujer que lleva 16 años trabajando se queda sin el paro tras salir de su último empleo en el periodo de prueba: “Sin apoyo familiar, hoy estaría debajo de un puente”

Ir a trabajar con 38 de fiebre depende de si estamos en crisis: las bajas médicas aumentan en fase de crecimiento y caen en recesión

DEPORTES

El FC Barcelona se desvincula

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros