España

Los embalses de agua se encuentran al 67,28 % de su capacidad este sábado 7 de febrero

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último informe sobre los estatus de los embalses de agua en España

El estatus de los embalses
El estatus de los embalses de agua en España (EFE)

El nivel de agua almacenada en los embalses de España se sitúa en un 67,28 % de su capacidad, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, divulgado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

La información oficial muestra que la reserva de este recurso hídrico subió en comparación con los últimos siete días.

Estar actualizados sobre la capacidad de los embalses en España se ha convertido en un tema de vital importancia para comprender la gestión de los recursos hídricos en el país.

Evolución del agua embalsada en España

Fecha: sábado 7 de febrero de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 37.706 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 67,28 %.

Variación de hace una semana: 4.516 hm3.

Variación porcentual semanal: 8,06 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 32.691 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 58,33 %.

Situación de las reservas de agua en España por comunidad autónoma

Hacer una revisión constante
Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Reuters)

Andalucía: 62,64%.

Aragón: 67,58%.

Asturias: 83,11%.

C. Valenciana: 44,94%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 49,85%.

Castilla-La Mancha: 54,19%.

Cataluña: 84,92%.

Comunidad de Castilla y León: 63,98%.

Extremadura: 74,91%.

Galicia: 83,51%.

Murcia: 29,73%.

Navarra: 62,12%.

Tips para ahorrar agua en la cocina

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde la cocina.

Al momento de lavar los trastes, se puede utilizar un pequeño barreño de agua para enjabonar la vajilla y otro para el aclarado, así el consumo de agua se reduce sustancialmente.

En cambio si se va a comprar un lavavajillas se recomienda que sea de bajo consumo. Actualmente, los modelos con capacidad para 12-13 servicios tienen consumos de agua que van desde 6,5 hasta 18 litros por lavado, lo ideal es que su gasto por lavado sea inferior a 10 litros.

Además, algunos lavavajillas cuentan con programas de bajo consumo que apenas utilizan la mitad de agua que otros. Consulte el manual de instrucciones y mire los consumos de agua y energía de cada programa.

En los lavavajillas, el programa denominado “rápido” suele proporcionar ahorros de agua muy sustanciales, ya que elimina algunas fases de prelavado y enjuague.

El detergente también puede hacer la diferencia cuando de ahorrar agua se trata. Existen varios que cuentan con fosfatos mismos que contribuyen a la proliferación de algas en ríos y embalses, privando de oxígeno a la fauna acuática. En el mercado hay detergentes para la colada y jabones para la vajilla libres de fosfatos. Elígelos.

No tires el aceite usado por el fregadero, guárdalo en un pequeño bidón. Cuando se llene, puedes utilizarlo para hacer jabón o llevarlo al punto limpio.

Si te gusta el agua fría, no dejes correr el grifo: mete una botella con agua en la nevera.

