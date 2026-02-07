Inicia ‘Eagle Eye 26-01′, el ejercicio que coordina las capacidades en Tierra, Mar y Aire del Ejército en el sur de la península

Fragata ‘Méndez Núñez’ (Ministerio de Defensa)

Durante la próxima semana se produce la primera activación del ejercicio militar ‘Eagle Eye’ de 2026 en la zona suroeste de la península y aguas del Golfo de Cádiz. Es un despliegue que busca fomentar la coordinación entre ejércitos. El objetivo central es integrar las capacidades del Ejército del Aire y del Espacio, el Ejército de Tierra y la Armada en el sistema de defensa aérea nacional.

Según el comunicado del Mando Operativo Aéreo, la actividad, bajo el liderazgo de este organismo y el control operativo del Mando de Operaciones (MOPS), se extenderá hasta el 12 de febrero. Para ello, se movilizarán recursos de las principales bases de la región y un gran despliegue de personal y medios en torno a las bases de Rota, Morón de la Frontera y Torrejón de Ardoz.

El sur peninsular es un enclave fundamental para la defensa y seguridad de España. El Estrecho de Gibraltar es una de las zonas de tránsito más importantes del mundo. Además, las amenazas como la presencia de buques rusos o el terrorismo, elevan la necesidad de mantener una vigilancia militar activa en esta zona.

¿Es un buque en alta mar territorio español? Los marineros de la Armada exigen estar exentos de pagar el IRPF por su labor en misiones internacionales.

Aviación y control aéreo

El Ejército del Aire y del Espacio desempeña un papel clave en el ejercicio, con la participación de seis cazas F-18 del Ala 12 desplegados en la base de Torrejón de Ardoz. Estas aeronaves asumen la misión QRA (Quick Reaction Alert), que exige la puesta en vuelo de los cazas en menos de 15 minutos tras detectar una traza no identificada. Durante los cinco días de actividad, los aviadores refuerzan su adiestramiento en tareas de policía aérea nacional y servicios de alerta. Unos 60 militares, entre tripulaciones, personal de mantenimiento y apoyo, están involucrados en este despliegue.

El Grupo Central de Mando y Control (GRUCEMAC), también en Torrejón, será responsable de la vigilancia del espacio aéreo mediante los datos recogidos por los Escuadrones de Vigilancia Aérea (EVA), así como otros medios terrestres y navales. El Centro de Operaciones Aéreas (AOC) se establece como el puesto de mando y control, supervisando la vigilancia y defensa aérea. La coordinación táctica recae en la Escuadrilla de Control Aéreo de Sevilla.

Un caza F-18 del Ejército del Aire sobrevuela las Bardenas Reales, en Navarra (EA)

Unidades terrestres y navales

El Ejército de Tierra despliega la Unidad de Defensa Antiaérea II-73 en los alrededores de la Base Naval de Rota y Vejer de la Frontera, proporcionando una defensa complementaria. La UDAA ‘Carthago’, basada en el Mando de Artillería Antiaérea y liderada por el Grupo de Artillería Antiaérea II/73, cuenta con sistemas HAWK, PATRIOT, MISTRAL y cañones 35/90. El teniente coronel Felix Antonio Ayala Sánchez dirige la unidad, responsable de proteger el espacio aéreo nacional y las zonas asignadas.

En el ámbito naval, la fragata F-104 Méndez Núñez, bajo el mando del capitán de fragata Jaime Muñoz-Delgado Pérez, opera en el Golfo de Cádiz. Equipada con radares y misiles de largo alcance, refuerza la cobertura aérea y se integra en operaciones conjuntas. El ‘Eagle Eye 26-01′ simboliza la coordinación de medios terrestres, navales y aéreos para fortalecer la defensa aérea nacional.