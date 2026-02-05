España

Comprobar la Lotería Nacional hoy: resultados del último sorteo de este jueves 5 de febrero

Con Lotería Nacional no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Guardar
Premio mayor, segundo lugar y
Premio mayor, segundo lugar y reintegro de la Lotería Nacional (Infobae)

Como cada semana, la Lotería Nacional divulgó los números ganadores de su último sorteo de este jueves 5 de febrero de 2026.

Aquí puedes comprobar si se convirtió en uno de los tantos ganadores y obtuvo alguno de su larga lista de premios.

Resultados de la Lotería Nacional

  • Premio Mayor: 38335.
  • Segundo lugar: 38069.
  • Reintegro: 4 5 9.

Los sorteos de la Lotería Nacional se llevan a cabo dos veces a la semana: todos los jueves a las 21:00 horas y los sábados entre las 13:00 y 14:00 horas.

Recuerda que todos los boletos premiados tienen un plazo de caducidad, el cual se encuentra en el reverso. En el caso de Lotería Nacional, únicamente tienes tres meses contados desde el día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se deteriore, ya que es el único instrumento válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a estropearse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

¿Cómo jugar la Lotería Nacional?

Como cada jueves, se
Como cada jueves, se llevó a cabo un sorteo de la Lotería Nacional (Loterías y Apuestas del Estado)

Para participar en el sorteo y ganar millones en premios, primero debes de elegir tu combinación ganadora de la Lotería Nacional, la cual se define con cinco números del 1 al 9.

Existen dos opciones para conseguir tu número de la lotería: seleccionar una a una las cifras o que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria. Si eliges un número en concreto, ten en cuenta que puede no estar disponible porque ya se vendió.

El premio mayor lo gana el que acierte a los cinco dígitos del resultado del día, lo mismo ocurre con el segundo lugar. Sin embargo, la Lotería Nacional entrega premios desde los dos aciertos. Sin mencionar el reintegro, que incluye la última cifra de tu combinación ganadora.

El costo de la Lotería Nacional depende del tipo de sorteo: si es el ordinario del jueves, cuesta 3 euros; si es el ordinario del sábado, son 6 euros; para el especial del sábado, pueden ser 12 o 15 euros; mientras que el extraordinario cuesta 20 euros.

¿Qué es Loterías y Apuestas del Estado?

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de 250 años, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Lotería
Los pasos para jugar Lotería Nacional son muy sencillos (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

Lotería Nacional de EspañaÚltimas actualizacionesLoterías de EspañaLotería Nacional Jueves y Sábado

Últimas Noticias

Última hora de la borrasca Leonardo, en directo | Andalucía retoma las clases este viernes, salvo en las zonas afectadas por las crecidas de los ríos

En Extremadura se han evacuado a cerca de 200 personas ante el riesgo de una avenida importante de agua en el río Ardila por un posible rebose de la presa de Valuengo (Badajoz)

Última hora de la borrasca

Comprobar Bonoloto: los resultados ganadores de este jueves 5 de febrero de 2026

Con Bonoloto no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Bonoloto: los resultados ganadores

Un grupo de turistas confunde un funeral con un festival gastronómico y la reacción de la familia sorprende en redes sociales

La confusión sucedió dos veces en días distintos con diferentes turistas

Un grupo de turistas confunde

Comprobar EuroDreams: resultados ganadores del último sorteo del jueves 5 de febrero de 2026

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Comprobar EuroDreams: resultados ganadores del

Alfredo Molina, veterinario: “Antes de adoptar un perro, para un segundo y pregúntate estas cosas, igual no estás preparado”

Esto es lo que tienes que tener en cuenta antes de dar el paso

Alfredo Molina, veterinario: “Antes de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El papel de España en

El papel de España en ‘Steadfast Dart’, la preparación de la OTAN ante una posible “agresión” militar: aporta 1500 militares y busca liderar en 2028

El diario británico ‘The Telegraph’ señala a España y carga contra Pedro Sánchez: “Es un país donde la sombra del fascismo aún acecha”

El escándalo de las adjudicaciones de viviendas protegidas en Alicante se cobra la tercera dimisión: un alto cargo de la Generalitat

El Supremo exime de indemnizar por efectos secundarios de la vacuna covid si no hubo mala praxis: una mujer se quedan sin 40.000 euros tras sufrir una trombosis

Detenidos en Barajas dos hombres tras robar 2,5 millones de dólares en efectivo y relojes de lujo al cantante puertorriqueño Zion

ECONOMÍA

David Jiménez, abogado: “No puedes

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

Facua advierte a Renfe, Iryo y Ouigo de que las limitaciones de velocidad de Adif no son causas de “fuerza mayor” para no indemnizar a los viajeros

Un fallecido deja sin herencia a dos de sus tres hijos por maltrato psicológico, abandono y apropiación de bienes: la Justicia lo avala

Europa aumentará su inversión en defensa más de un 110% hasta 2035: pretende llegar a los 1,02 billones de euros

El municipio madrileño de Aranjuez contará con 200 nuevas viviendas destinadas a alquiler asequible

DEPORTES

Betis - Atlético de Madrid,

Betis - Atlético de Madrid, en directo: el partido de cuartos de final de la Copa del Rey en vivo

Hamilton da un giro de 180 grados a su equipo para la temporada 2026: nuevo ingeniero de pista y posible nuevo mánager

Las palabras de Carolina Marín tras pasar por el quirófano: “No quiero descartar ahora nada, quiero priorizar mi rodilla”

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Betis y el Atlético de Madrid

Antonio Najarro, el gurú y coreógrafo español que ha creado el ejercicio de patinaje artístico de EEUU para los Juegos Olímpicos de Invierno: “Creo que vale el oro”