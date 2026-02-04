España

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Guardar
Super Once realiza sorteos todos
Super Once realiza sorteos todos los días de la semana. (Infobae)

¿Participaste en el sorteo 5 de las 21:15 horas de Super Once y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos los resultados de la lotería llevada a cabo este miércoles 4 de febrero, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 4 febrero.

Tipo: Sorteo 5 de las 21:15 horas.

Combinación ganadora: 01 17 21 26 27 30 34 36 38 41 45 65 67 69 70 74 75 78 81 85.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Una mujer pierde la pensión compensatoria al acreditar la Justicia que está en una nueva relación estable: se veían con frecuencia y mantenían relaciones íntimas

La mujer aseguraba que pese a ello era una “mera amistad”

Una mujer pierde la pensión

Borrasca Leonardo, en directo: última hora del temporal en Andalucía | Grazalema y El Estrecho no recuperarán la normalidad en las aulas porque con “la afectación del suelo se están cayendo carreteras, laderas, taludes y piedras”

Más de 3.000 andaluces han sido desalojadas de sus viviendas de forma preventiva y otros casi 4.000 están sin electricidad

Borrasca Leonardo, en directo: última

La UE reactiva las negociaciones comerciales con EEUU tras la disputa por Groenlandia priorizando el acuerdo por tierras raras

Europa acudió este miércoles a un encuentro con Washington con la idea de ofrecer a la administración Trump un cuerdo para cooperar en el suministro de materias primas críticas

La UE reactiva las negociaciones

El millonario patrimonio de Joaquín Sánchez y Susana Saborido: múltiples viviendas, empresas, un exitoso pasado deportivo y programas de televisión

La familia Sánchez-Saborido cuenta con un abultado patrimonio, amasado no solo por la trayectoria del exfutbolista, sino también con trabajos como su nuevo programa, ‘El Capitán en Japón’

El millonario patrimonio de Joaquín

Si te gustó ‘Fallout, no te puedes perder esta miniserie de ciencia ficción (y humor) protagonizada por Capitán América

Coprotagonizada con Stephanie Beatriz (’Brooklyng 99′, está disponible en Movistar Plus+

Si te gustó ‘Fallout, no
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una mujer pierde la pensión

Una mujer pierde la pensión compensatoria al acreditar la Justicia que está en una nueva relación estable: se veían con frecuencia y mantenían relaciones íntimas

Pedro Sánchez replica a través de X al fundador de Telegram: “Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos”

Una jueza procesa al activista ultraderechista Alberto Royuela por difundir una conversación falsa entre Begoña Gómez y el presidente de un banco marroquí

Elisa Mouliaá retira su acusación del ‘caso Errejón’: “No quiero dinero ni protagonismo”

Aumentan más de un 400% los pacientes pendientes de operación en Aragón desde que hay registros: radiografía de 13 años de brecha quirúrgica en la región

ECONOMÍA

La UE reactiva las negociaciones

La UE reactiva las negociaciones comerciales con EEUU tras la disputa por Groenlandia priorizando el acuerdo por tierras raras

El 72% de los europeos dice estar “muy preocupado” por las guerras cerca de la UE, según el Eurobarómetro

Alerta de la Guardia Civil por una estafa en la que se hacen pasar por Hacienda: “Su objetivo es obtener tus credenciales de acceso”

Condenado a un año de cárcel por delito de odio al insultar a un trabajador venezolano al que llamó “machupichu de mierda”

Las viviendas turísticas ilegales se disparan, ya alcanzan el 23% de la oferta del alquiler vacacional

DEPORTES

Andrea Piccolo, de campeón de

Andrea Piccolo, de campeón de Europa de ciclismo a ser arrestado por la policía por llevar billetes falsos y una porra en su coche

Carolina Marín vuelve a pasar por el quirófano para someterse a una intervención de menisco

Steffi Graf, la tenista que conquistó el ‘Career Grand Slam’ con 19 años de la que nadie habla

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Albacete en Copa del Rey