España

Comprueba los números ganadores del Cupón Diario de la ONCE del miércoles 4 de febrero de 2026

Esta lotería cuenta con una larga lista de premios en efectivo. El mayor asciende hasta los 500 mil euros

Guardar
Esta lotería forma parte de
Esta lotería forma parte de los sorteos de Juego ONCE (Infobae)

Conoce en este mismo instante los resultados ganadores del Cupón Diario de la Once de este 4 de febrero celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega varios euros en premios.

Recuerda que todos los boletos premiados cuentan con una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos celebrados por Juegos Once nunca caducan siempre y cuando hayas realizado la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo llevaste a cabo en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Cupón Diario

  • Fecha: miércoles, 4 de febrero de 2026
  • Número: 03105
  • Serie: 041

El Cupón Diario de la Once se realiza cuatro días a la semana, de lunes a jueves, a las 21:25 horas (hora de Madrid). Puedes seguir el sorteo en directo o verlo en diferido a través de la página oficial de Juegos ONCE.

Plan de premios de Cupón Diario

El Cupón Diario de la Once se caracteriza por tener una larga lista de premios y la facilidad con la que puedes ganar alguno de ellos.

Si bien para recibir el premio mayor de esta lotería tu apuesta tiene que coincidir con la combinación ganadora más su serie, puede hacerte de uno de sus premios con solo atinar a uno de los dígitos.

Este es el plan de premios del Cupón Diario:

  • Un premio de 500 mil euros a las cinco cifras y la serie.
  • 49 premios de 35 mil euros a las cinco cifras.
  • 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras.
  • 450 premios de 250 euros a las cuatro últimas cifras.
  • 4 mil 500 premios de 25 euros a las tres primeras cifras.
  • 4 mil 500 premios de 25 euros a las tres últimas cifras.
  • 45 mil premios de 6 euros a las dos primeras cifras.
  • 44 mil 550 premios de 6 euros a las dos últimas cifras.
  • 445 mil 500 premios de 2 euros a la primera cifra.
  • 405 mil premios de 2 euros a la última cifra.

Paso a paso cómo jugar en el Cupón Diario

Aquí te decimos como ganar
Aquí te decimos como ganar el Cupón Diario de la ONCE (Europa Press)

Para poder jugar al Cupón Diario lo primero que debes de hacer es entrar a tu cuenta de JuegosONCE en la página web oficial. Si no tienes, crea una.

Posteriormente, escoge el sorteo del día que quieres jugar. Recuerda que esta lotería se lleva a cabo de lunes a jueves.

Ahora, selecciona el número de tu apuesta que debe estar conformado por cinco dígitos, más tres de serie.

Puedes escoger la combinación de números de forma aleatoria o tienes la opción de darle clic al botón “Buscar otro cupón” para ver diferentes números propuestos para tu cupón.

Si lo prefieres, puedes seleccionar una fecha de sorteo concreta y un número o terminación desde las opciones de búsqueda.

Una vez hayas terminado de seleccionar las opciones deseadas, haz clic en el botón “Buscar” para encontrar tu cupón o en el botón “Restablecer” para volver a la selección anterior y poder continuar con tu compra.

Cuando hayas finalizado el proceso de compra, recibirás por correo electrónico el comprobante de tu compra y podrás ver toda la información de tu compra en la sección “Mis compras”.

Una vez celebrado el sorteo de la ONCE, te enviaremos un correo electrónico con el resultado de tu Cupón Diario y así sabrás si tu número ha sido premiado o no. Si has ganado, el importe se ingresará directamente en tu cuenta virtual de Juegos ONCE.

Temas Relacionados

Resultado Cupón Diario HoyÚltimas actualizacionesLoterías de EspañaCupón Diario ONCE España

Últimas Noticias

Borrasca Leonardo, en directo: última hora del temporal en Andalucía | Buscan a una mujer desaparecida tras caer al río Turvilla en Sayalonga (Málaga)

Más de 3.000 andaluces han sido desalojadas de sus viviendas de forma preventiva y otros casi 4.000 están sin electricidad

Borrasca Leonardo, en directo: última

Comprobar resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados del 4 de febrero

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar resultados del Sorteo 5

Alerta de seguridad alimentaria: deja de consumir este alimento inmediatamente

Las pruebas han evidenciado la presencia de sustancias peligrosas que podrían causar problemas de salud

Alerta de seguridad alimentaria: deja

Joaquín Sánchez y su familia cuentan sus vivencias más insólitas en Japón: del semen de pez globo al sumo

La familia Sánchez Saborido ha pasado por ‘El Hormiguero’ para presentar su programa de televisión, ‘El capitán en Japón’

Joaquín Sánchez y su familia

Comprobar Bonoloto: números ganadores del sorteo de este miércoles 4 de febrero de 2026

Con Bonoloto no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Bonoloto: números ganadores del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una mujer pierde la pensión

Una mujer pierde la pensión compensatoria al acreditar la Justicia que está en una nueva relación estable: se veían con frecuencia y mantenían relaciones íntimas

Pedro Sánchez replica a través de X al fundador de Telegram: “Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos”

Una jueza procesa al activista ultraderechista Alberto Royuela por difundir una conversación falsa entre Begoña Gómez y el presidente de un banco marroquí

Elisa Mouliaá retira su acusación del ‘caso Errejón’: “No quiero dinero ni protagonismo”

Aumentan más de un 400% los pacientes pendientes de operación en Aragón desde que hay registros: radiografía de 13 años de brecha quirúrgica en la región

ECONOMÍA

La UE reactiva las negociaciones

La UE reactiva las negociaciones comerciales con EEUU tras la disputa por Groenlandia priorizando el acuerdo por tierras raras

El 72% de los europeos dice estar “muy preocupado” por las guerras cerca de la UE, según el Eurobarómetro

Alerta de la Guardia Civil por una estafa en la que se hacen pasar por Hacienda: “Su objetivo es obtener tus credenciales de acceso”

Condenado a un año de cárcel por delito de odio al insultar a un trabajador venezolano al que llamó “machupichu de mierda”

Las viviendas turísticas ilegales se disparan, ya alcanzan el 23% de la oferta del alquiler vacacional

DEPORTES

Andrea Piccolo, de campeón de

Andrea Piccolo, de campeón de Europa de ciclismo a ser arrestado por la policía por llevar billetes falsos y una porra en su coche

Carolina Marín vuelve a pasar por el quirófano para someterse a una intervención de menisco

Steffi Graf, la tenista que conquistó el ‘Career Grand Slam’ con 19 años de la que nadie habla

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Albacete en Copa del Rey