Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 4 de febrero

La moneda estadounidense tiene cambios en su cotización de forma permanente

El euro cumplió 25 años
El euro cumplió 25 años en el mercado.

La relación euro-dólar es clave para entender qué está pasando en la economía global. Cuando una de estas monedas se mueve, los efectos se sienten en las bolsas, en los precios de productos importados y hasta en las decisiones de inversión de grandes empresas.

Hoy, el dólar muestra variaciones importantes frente al euro, en un contexto marcado por cambios en las tasas de interés, datos económicos mixtos y tensiones geopolíticas.

Aquí te contamos cómo se movió el tipo de cambio este 4 de febrero y qué factores están detrás de su comportamiento.

Precio del dólar en euros hoy

El euro es la moneda
El euro es la moneda oficial de la Unión Europea.

La reciente cotización del mercado de divisas ha colocado al dólar estadounidense en 0,8449 euros.

Este tipo de cambio es un termómetro de la economía global, afectando no solo las relaciones comerciales entre Europa y Estados Unidos, sino también las decisiones de inversión hasta el de ciudadanos que buscan cambiar sus divisas por viajes u otro tipo de conveniencias.

Los especialistas de este ámbito son los encargados de analizar las políticas monetarias de ambas zonas económicas, anticipando movimientos que puedan afectar la estabilidad y el crecimiento económico en ambas regiones.

El euro es la moneda
El euro es la moneda oficial de 20 países de la Unión Europea.

