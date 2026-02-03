España

Los embalses de agua se encuentran al 59,22 % de su capacidad este lunes 2 de febrero

La reserva de agua en el país subió en un 2,03 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Guardar
Miteco actualiza la situación de
Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)

De los 56.043 hm3 de capacidad que tienen los embalses de agua en España, actualmente el 59,22 % se encuentra llena, conforme a la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular divulgado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático (Miteco) este lunes 2 de febrero.

Esto indica que la captación de este recursos hídrico en el país subió en comparación con la capacidad que se documentó hace una semana.

Estar actualizados sobre la capacidad de los embalses en España se ha convertido en un tema clave para entender la gestión de los recursos hídricos en el país.

Así están las reservas de agua en España

Fecha: lunes 2 de febrero de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 33.190 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 59,22 %.

Variación de hace una semana: 1.135 hm3.

Variación porcentual semanal: 2,03 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 30.436 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 54,31 %.

Cómo están los embalses en España

Hacer una revisión constante
Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Reuters)

Andalucía: 54,06%.

Aragón: 63,05%.

Asturias: 59,65%.

C. Valenciana: 44,22%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 43,03%.

Castilla-La Mancha: 50,83%.

Cataluña: 82,97%.

Comunidad de Castilla y León: 55,43%.

Extremadura: 64,13%.

Galicia: 68,88%.

Murcia: 29,73%.

Navarra: 52,01%.

¿Cómo ahorrar agua en el baño?

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde el baño.

Elija la ducha en vez del baño. Una ducha consume, por término medio, una cuarta parte del agua que requiere un baño: para llenar la bañera hacen falta unos 200 litros de agua, mientras que una ducha de cinco minutos consume unos 50 litros.

Instale en la ducha un rociador eficiente. Los rociadores de ducha eficientes consumen unos 6-7 litros de agua por minuto, frente a los 12-15 litros de los tradicionales. Su instalación resulta muy sencilla: sólo hay que desenroscar el antiguo y enroscar el nuevo a la manguera de la ducha.

Controle su tiempo de ducha. Debajo de la ducha es fácil perder la noción del tiempo. Hay artilugios sencillos y baratos, como los relojes de arena impermeables, que nos permiten saber cuándo han transcurrido 4 o 5 minutos.

Abra el grifo sólo cuando necesite el agua. Mientras se enjabona, puede cerrar el grifo. Haga lo mismo mientras se lavas los dientes o se afeitas.

Use bien la cisterna del WC. Si la cisterna tiene un pulsador doble, utilice la opción de descarga reducida cuando necesite poca agua. Utilizará sólo la mitad del agua que contiene la cisterna y logrará el mismo resultado.

Si el agua caliente tarda en llegar puede utilizar un cubo o barreño para recoger el agua de la ducha hasta que salga caliente. Con ella puedes regar las plantas, fregar suelos, etcétera.

Coloque una papelera en el baño, así será más fácil evitar que el inodoro se utilice como si fuera un cubo de la basura, se ahorrará agua y evitará su contaminación.

Temas Relacionados

Nivel de embalses en España hoyReserva de agua en España hoyÚltimas actualizacionesEmbalses EspañaEmbalses Españanarrativa

Últimas Noticias

Precio del aceite de oliva en España este 3 de febrero

El mercado de aceite de oliva es de vital importancia debido a que se trata de un pilar fundamental en el sistema agroalimentario español

Precio del aceite de oliva

Situación actual de los embalses en España HOY martes de 3 de febrero

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último boletín sobre los estatus de los embalses de agua en España

Situación actual de los embalses

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si haces esto durante la baja médica, puedes ir a la cárcel”

El Tribunal Supremo ha confirmado penas de prisión por falsificar partes médicos durante una incapacidad laboral

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si

Inés Moreno, traumatóloga: “Si desayunas antes de un análisis de sangre tus resultados van a parecer los de un diabético”

El ayuno previo a ciertos análisis evita resultados alterados y diagnósticos erróneos

Inés Moreno, traumatóloga: “Si desayunas

Cambio de euro a dólar hoy 3 de febrero: cómo está la cotización y previsiones

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense

Cambio de euro a dólar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El 12% de los aspirantes

El 12% de los aspirantes que quisieron ingresar en 2025 en la Guardia Civil tenían más de 35 años (de los que 253 ya habían cumplido los 40) y solo el 4,5% tenían un máster o doctorado

El fugitivo Solomon no colabora con Almeida: asegura que solo se llevó 175.000 euros de los 2,5 M que cobró por las mascarillas defectuosas que entregó al Ayuntamiento de Madrid

Negociación a contrarreloj del Gobierno para salvar la subida de las pensiones: el bloqueo político obliga a dividir el decreto social

La retribución de los abogados de oficio aumentará y será mayor si alcanzan acuerdos

La Generalitat expedienta a un funcionario por adjudicar una de las viviendas protegidas de Alicante a su mujer: omitió datos clave sobre la unidad de convivencia

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si haces esto durante la baja médica, puedes ir a la cárcel”

La vivienda estrena 2026 con la mayor subida de precios en 20 años y la escalada del alquiler cerca del doble dígito

España, entre los cuatro únicos países de Europa en los que la pensión pública es suficiente para vivir

Iryo abonará un anticipo de 35.000 euros a las familias de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz

El Supremo lo deja claro: enfermar o coger permisos no puede hacerte perder incentivos salariales

DEPORTES

Levi’s Stadium, el escenario donde

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados

Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”

Carlos Alcaraz se toma un respiro tras conquistar un exigente Open de Australia y renuncia a su siguiente torneo

Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste

La NFL regresa a España este 2026 y el estadio Santiago Bernabéu volverá a ser el escenario del partido