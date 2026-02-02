España

Resultados ganadores del Cupón Diario de la Once de este 2 de febrero

Basta con acertar a uno de los números de la combinación ganadora de esta lotería para obtener uno de sus premios

Guardar
Con esta lotería puedes ganar
Con esta lotería puedes ganar hasta 500 mil euros (Infobae)

Conoce al instante los ganadoresdel Cupón Diario de la Once de este 2 de febrero llevado a cabo por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega varios euros en premios.

Recuerda que todos los boletos premiados cuentan con una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos celebrados por Juegos Oncejamás caducan siempre y cuando hayas realizado la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo realizaste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Números ganadores del Cupón Diario

Fecha: lunes, 2 de febrero de 2026

Número: 62725

Serie: 023

De lunes a jueves se hace un sorteo del Cupón Diario de la Once y los ganadores se difunden a las 21:25 horas (hora de Madrid). Puedes seguir el sorteo en vivo o verlo en diferido a través de la página oficial de JuegosONCE.

Plan de premios de Cupón Diario

El Cupón Diario de la Once se caracteriza por tener una larga lista de premios y la facilidad con la que puedes ganar alguno de ellos.

Si bien para recibir el premio mayor de esta lotería tu apuesta tiene que coincidir con la combinación ganadora más su serie, puede hacerte de uno de sus premios con solo atinar a uno de los dígitos.

Este es el plan de premios del Cupón Diario:

Un premio de 500 mil euros a las cinco cifras y la serie.

49 premios de 35 mil euros a las cinco cifras.

450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras.

450 premios de 250 euros a las cuatro últimas cifras.

4 mil 500 premios de 25 euros a las tres primeras cifras.

4 mil 500 premios de 25 euros a las tres últimas cifras.

45 mil premios de 6 euros a las dos primeras cifras.

44 mil 550 premios de 6 euros a las dos últimas cifras.

445 mil 500 premios de 2 euros a la primera cifra.

405 mil premios de 2 euros a la última cifra.

Paso a paso cómo jugar en el Cupón Diario

Aquí te decimos como ganar
Aquí te decimos como ganar el Cupón Diario de la ONCE (EFE)

Para poder jugar al Cupón Diario lo primero que debes de hacer es ingresar a tu cuenta de JuegosONCE en la página web oficial. Si no tienes, crea una.

Posteriormente, escoge el sorteo del día que quieres jugar. Recuerda que esta lotería se realiza de lunes a jueves.

Ahora, elige el número de tu apuesta que debe estar conformado por cinco dígitos, más tres de serie. 

Puedes escoger la combinación de números de forma aleatoria o tienes la opción de darle clic al botón "Buscar otro cupón" para ver diferentes números propuestos para tu cupón.

Si lo prefieres, puedes seleccionar una fecha de sorteo concreta y un número o terminación desde las opciones de búsqueda.

Una vez hayas terminado de seleccionar las opciones deseadas, haz clic en el botón "Buscar" para encontrar tu cupón o en el botón "Restablecer" para volver a la selección anterior y poder continuar con tu compra.

Cuando hayas finalizado el proceso de compra, recibirás por correo electrónico el comprobante de tu compra y podrás ver toda la información de tu compra en la sección "Mis compras".

Una vez celebrado el sorteo de la ONCE, te enviaremos un correo electrónico con el resultado de tu Cupón Diario y así sabrás si tu número ha sido premiado o no. Si has ganado, el importe se ingresará directamente en tu cuenta virtual de JuegosONCE.

Temas Relacionados

Resultado Cupón Diario HoyÚltimas actualizacionesLoterías de EspañaCupón Diario ONCE Españanarrativa

Últimas Noticias

Última hora de la borrasca Leonardo y las inundaciones por el temporal, en directo: se desborda un río en León, autovías cortadas y cientos de personas sin luz en Sevilla

Las mayores consecuencias del temporal se centrarán en Andalucía, el oeste peninsular y zonas montañosas de relevancia

Última hora de la borrasca

Leiva sorprende en La Revuelta: confidencias, recuerdos y una guitarra con mensaje contra Trump

Interpretó en primicia su tema nominado al Goya y compartió anécdotas inéditas de su carrera y de su infancia

Leiva sorprende en La Revuelta:

Comprobar Bonoloto: resultados ganadores del sorteo de este lunes 2 de febrero de 2026

Como cada lunes, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto: resultados ganadores del

Negociación a contrarreloj del Gobierno para salvar la subida de las pensiones: el bloqueo político obliga a dividir el decreto social

Las diferencias entre partidos sobre la protección a pequeños propietarios y el alcance del escudo social complican la aprobación de las medidas clave para jubilados e inquilinos vulnerables

Negociación a contrarreloj del Gobierno

EuroDreams: estos son los resultados ganadores del sorteo de este lunes 2 de febrero de 2026

Como cada lunes, aquí están los ganadores del premio de Eurodreams dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

EuroDreams: estos son los resultados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Negociación a contrarreloj del Gobierno

Negociación a contrarreloj del Gobierno para salvar la subida de las pensiones: el bloqueo político obliga a dividir el decreto social

La retribución de los abogados de oficio aumentará y será mayor si alcanzan acuerdos

La Generalitat expedienta a un funcionario por adjudicar una de las viviendas protegidas de Alicante a su mujer: omitió datos clave sobre la unidad de convivencia

Un supermercado despide a una cajera con 30 años de antigüedad por no pagar un detergente de 2,9 euros: la Justicia analiza si es procedente

Madrid contrata de urgencia el cambio de 80 calderas en viviendas protegidas ante el riesgo de explosiones porque a la empresa que ha pagado 5,9 millones no tiene personal para hacerlo

ECONOMÍA

Iryo abonará un anticipo de

Iryo abonará un anticipo de 35.000 euros a las familias de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz

El Supremo lo deja claro: enfermar o coger permisos no puede hacerte perder incentivos salariales

Sorteo 4 de Super ONCE: números ganadores del 2 de febrero del 2026

El Ibex-35 rompe un récord histórico y supera por primera vez los 18.100 puntos, tras un ascenso del 1,31%, gracias a la banca y el optimismo global

“Me fie de ChatGPT para comprar piso y perdí el dinero de las arras”: el error que cuesta miles de euros a los compradores de vivienda

DEPORTES

Levi’s Stadium, el escenario donde

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados

Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”

Carlos Alcaraz se toma un respiro tras conquistar un exigente Open de Australia y renuncia a su siguiente torneo

Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste

La NFL regresa a España este 2026 y el estadio Santiago Bernabéu volverá a ser el escenario del partido