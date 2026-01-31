España

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Guardar
Para ganar el premio mayor
Para ganar el premio mayor del Super Once tienes que acertar con los once números de la combinación ganadora. (Infobae)

Consulta enseguida los resultados ganadoresdel sorteo de Super Once de este sábado 31de enero celebrado por los Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Números ganadores del Super Once

Fecha: 31 enero.

Tipo: Sorteo 2 de las 12:00 horas.

Combinación ganadora: 02 04 05 10 15 19 22 28 29 35 54 55 58 61 66 67 77 79 80 81.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticiasnarrativa

Últimas Noticias

El déficit comercial con Estados Unidos se dispara casi un 50% por el aumento de las importaciones de gas

Las importaciones crecieron un 7,8% hasta noviembre mientras las exportaciones cayeron un 7,9% y el déficit alcanzó los 12.810 millones de euros, según el Ministerio de Economía

El déficit comercial con Estados

Detenido un hombre de 45 años por matar a su madre y herir a su padre en Algeciras: la policía investiga el caso

El marido de la víctima se encuentra ingresado tras resultar gravemente herido por arma blanca

Detenido un hombre de 45

Fran Sánchez, psicólogo: “Por esto sigues viendo las redes y las fotos de tu expareja”

La revisión compulsiva de perfiles digitales tras una ruptura responde a la necesidad de calmar la ansiedad ante la incertidumbre y no a un deseo consciente de sufrimiento

Fran Sánchez, psicólogo: “Por esto

10 cosas que pueden hacer los padres para proteger a sus hijos de las pantallas, según un psicólogo

El especialista David J. Bredehoft ofrece recomendaciones prácticas para que las familias establezcan hábitos digitales saludables y reduzcan los riesgos del uso excesivo de dispositivos

10 cosas que pueden hacer

Consejos para dejar de obsesionarse con las cosas malas, según una experta

La mente le da mucha más importancia a los comentarios negativos que a los aspectos positivos del día a día

Consejos para dejar de obsesionarse
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cazas españoles interceptan varios aviones

Cazas españoles interceptan varios aviones rusos cerca del espacio aéreo de la OTAN en el Báltico

Liberan a Jesús Enrique Gómez, el joven español encarcelado desde el pasado mayo acusado de pintar una tanqueta de la policía revolucionaria

Un jubilado de 80 años gana la lotería y monta un imperio de narcotráfico de 332 millones de euros: distribuía pastillas para la ansiedad

Confirman la sanción a un guardia civil que se emborrachó y enseñó el culo al jefe de escoltas de Sánchez

Las izquierdas más allá del PSOE en Aragón: radiografía de un naufragio que allana el camino al PP

ECONOMÍA

El déficit comercial con Estados

El déficit comercial con Estados Unidos se dispara casi un 50% por el aumento de las importaciones de gas

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Inquilinos bajo presión: el alquiler no toca techo y les expulsa de las grandes ciudades en busca de rentas que puedan pagar

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”