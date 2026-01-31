España

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Guardar
La Triplex de la Once
La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)

Triplex de la Once, una de las principales loterías españolas que entrega varios euros en premios, anunció los resultados del sorteo 2 de las 12:00 horas de este sábado 31 de enero publicados por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 31 de enero.

Tipo: Sorteo 2 de las 12:00 horas.

Combinación ganadora: 7, 2, 2.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para participar en
Los pasos para participar en los sorteos de Juegos Once son muy sencillos (Pixabay)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-Loteríasnoticiasnarrativa

Últimas Noticias

El déficit comercial con Estados Unidos se dispara casi un 50% por el aumento de las importaciones de gas

Las importaciones crecieron un 7,8% hasta noviembre mientras las exportaciones cayeron un 7,9% y el déficit alcanzó los 12.810 millones de euros, según el Ministerio de Economía

El déficit comercial con Estados

Detenido un hombre de 45 años por matar a su madre y herir a su padre en Algeciras: la policía investiga el caso

El marido de la víctima se encuentra ingresado tras resultar gravemente herido por arma blanca

Detenido un hombre de 45

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Super Once: estos son los

Fran Sánchez, psicólogo: “Por esto sigues viendo las redes y las fotos de tu expareja”

La revisión compulsiva de perfiles digitales tras una ruptura responde a la necesidad de calmar la ansiedad ante la incertidumbre y no a un deseo consciente de sufrimiento

Fran Sánchez, psicólogo: “Por esto

10 cosas que pueden hacer los padres para proteger a sus hijos de las pantallas, según un psicólogo

El especialista David J. Bredehoft ofrece recomendaciones prácticas para que las familias establezcan hábitos digitales saludables y reduzcan los riesgos del uso excesivo de dispositivos

10 cosas que pueden hacer
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cazas españoles interceptan varios aviones

Cazas españoles interceptan varios aviones rusos cerca del espacio aéreo de la OTAN en el Báltico

Liberan a Jesús Enrique Gómez, el joven español encarcelado desde el pasado mayo acusado de pintar una tanqueta de la policía revolucionaria

Un jubilado de 80 años gana la lotería y monta un imperio de narcotráfico de 332 millones de euros: distribuía pastillas para la ansiedad

Confirman la sanción a un guardia civil que se emborrachó y enseñó el culo al jefe de escoltas de Sánchez

Las izquierdas más allá del PSOE en Aragón: radiografía de un naufragio que allana el camino al PP

ECONOMÍA

El déficit comercial con Estados

El déficit comercial con Estados Unidos se dispara casi un 50% por el aumento de las importaciones de gas

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”