España

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Guardar
Super Once realiza sorteos todos
Super Once realiza sorteos todos los días de la semana. (Infobae)

En España hay distintas opciones de loterías que ofrecen millones de euros en premios, tal es el caso de Super Once que llevó a cabo su más reciente sorteo. Estos son los números ganadores de este viernes 30 de enero, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Resultados del Super Once

Fecha: 30 enero.

Tipo: Sorteo 2 de las 12:00 horas.

Combinación ganadora: 01 03 05 07 09 12 13 15 17 21 25 33 36 37 39 59 62 78 79 82.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticiasnarrativa

Últimas Noticias

La economía de la eurozona creció un 1,5% en 2025 y el paro se mantuvo en el 5,9% a cierre del año, con España como el segundo país con más desempleo

Pese a que España destaca como la economía con mejor desempeño en el cuarto trimestre entre las más grandes de la Unión Europea, sigue entre los últimos puestos en cuanto a empleo

La economía de la eurozona

La Guardia Civil detiene a cinco personas por el asalto a un joyero al que monitorizaron durante días con una baliza GPS: intervenidos 11.000 euros, joyas, relojes y un caimán

Dos de los detenidos, con un largo historial de antecedentes, eran los encargados de ejecutar los asaltos; un tercer implicado se ocupaba de custodiar el material robado y facilitar su venta; y el resto proveía los medios técnicos necesarios para seguir a las víctimas

La Guardia Civil detiene a

Juan José Ebenezer, mecánico: “ Tienes que cambiar los neumáticos a tiempo o te puedes llegar a gastar hasta 12.000 euros”

El especialista explica la importancia de cambiar las ruedas para evitar grandes costes e incluso salvarte la vida

Juan José Ebenezer, mecánico: “

España consolida las terapias CAR-T: abren 40 centros públicos por todo el país

Este novedoso tratamiento contra el cáncer logra que las células del paciente ataquen a los tumores

España consolida las terapias CAR-T:

Cierra Juan Mari, emblemático restaurante de cocina murciana, tras más de 40 años cocinando con reconocimiento Michelin

El restaurante, famoso por sus arroces y sus recetas de tradición local, echa la persiana por la jubilación de sus fundadores, Juan Serrano y María Reyes

Cierra Juan Mari, emblemático restaurante
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “

Juan José Ebenezer, mecánico: “ Tienes que cambiar los neumáticos a tiempo o te puedes llegar a gastar hasta 12.000 euros”

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

Policías nacionales y guardias civiles alertan de los peligros del traspaso de inmigración a Cataluña: “Podría comprometer la seguridad nacional”

Los estudios y carrera de Jorge Azcón antes de la política: el candidato del PP en Aragón trabajó en el sector de las viviendas de protección oficial

Estudios y trayectoria de Pilar Alegría: su primer cara a cara con Azcón y el salto a Moncloa

ECONOMÍA

La economía de la eurozona

La economía de la eurozona creció un 1,5% en 2025 y el paro se mantuvo en el 5,9% a cierre del año, con España como el segundo país con más desempleo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Casa 47, la nueva entidad pública de vivienda, anuncia la licitación de 2.800 unidades para el primer trimestre

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

El PIB español supera expectativas y cierra 2025 con un crecimiento del 2,8% tras un inesperado acelerón en el cuarto trimestre

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”