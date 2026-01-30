España

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas

Guardar
Aquí están los resultados del
Aquí están los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas (Infobae)

Consulta enseguida los números ganadoresdel sorteo 5 de las 21:15 horas de la Triplex de la Once de este viernes 30 de enero celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega varios euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 30 de enero.

Tipo: Sorteo 5 de las 21:15 horas.

Combinación ganadora: 4, 1, 3.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para jugar la
Los pasos para jugar la Triplex de la Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-Loteríasnoticiasnarrativa

Últimas Noticias

Última hora de la borrasca Kristin en España, en directo | A Coruña y Pontevedra en aviso rojo por el temporal marítimo, con olas de hasta 9 metros

Las rachas de viento huracanadas, las fuertes lluvias y las nevadas en cotas bajas han provocado cortes totales en carreteras

Última hora de la borrasca

Continúan las lluvias y los fuertes vientos en España: Galicia se encuentra en alerta roja por olas de más de nueve metros

La Aemet ha alertado de que en los próximos días seguirá la influencia de borrascas atlánticas, que traerán nuevas precipitaciones al país

Continúan las lluvias y los

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 30 de enero

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Cuánto cuesta un gramo de

‘GH Dúo’ vive una de sus galas más intensas: Anita Williams recibe atención médica inmediata, un abandono voluntario y dos expulsados

La gala de la noche de este jueves ha dejado en la cuerda floja a Carlos Lozano, Cristina Piaget, Antonio Canales, Raquel Salazar y Sonia Madoc

‘GH Dúo’ vive una de

Glòria Serra (‘Equipo de investigación’): “Me escucho en ‘La guerra del pan’ y me quiero tirar por la ventana”

Infobae ha hablado con la periodista ante el estreno de la 15ª temporada del programa de laSexta, en el que su papel, “inventado por ella”, es clave

Glòria Serra (‘Equipo de investigación’):
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso paga 18,2 millones para

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

Policías nacionales y guardias civiles alertan de los peligros del traspaso de inmigración a Cataluña: “Podría comprometer la seguridad nacional”

Los estudios y carrera de Jorge Azcón antes de la política: el candidato del PP en Aragón trabajó en el sector de las viviendas de protección oficial

Estudios y trayectoria de Pilar Alegría: su primer cara a cara con Azcón y el salto a Moncloa

PSOE y Más Madrid diseñan con un alcalde independiente un plan urbanístico para construir 1.200 viviendas en suelo protegido de un enclave natural de la sierra (Cercedilla)

ECONOMÍA

Cuánto cuesta un gramo de

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 30 de enero

El IPC arranca el año moderándose cinco décimas hasta el 2,4%, su nivel más bajo en siete meses

El caso en el que vivir con los padres no impide cobrar el IMV: requisitos para acceder a la ayuda en 2026

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy viernes 30 de enero

Cómo está el euro frente al dólar este 30 de enero

DEPORTES

Chattanooga, la sede de España

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”

Estos son los posibles rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la próxima ronda de la Champions League

Los clasificados, los que van a playoffs y los que dicen adiós a la Champions: así queda la competición europea tras la última jornada de la liguilla