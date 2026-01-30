España

Capacidad de los embalses en España este viernes 30 de enero

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente informe sobre los estatus de los embalses de agua en España

Guardar
El estatus de los embalses
El estatus de los embalses de agua en España (EFE)

La capacidad de los embalses de agua en España se encuentra en un 59,22 %, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, proporcionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Los datos oficiales revelan que la capacidad de agua resultó subió en comparación con la semana anterior.

Estar actualizados sobre la capacidad de los embalses en España se ha convertido en un tema clave para entender la administración de los recursos hídricos en el país.

Evolución del agua embalsada en España

Fecha: viernes 30 de enero de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 33.190 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 59,22 %.

Variación de hace una semana: 1.135 hm3.

Variación porcentual semanal: 2,03 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 30.436 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 54,31 %.

Estado de los embalses peninsulares

Los embalses de agua
Los embalses de agua están a su 59,22 % de capacidad (Europa Press)

Andalucía: 54,06%.

Aragón: 63,05%.

Asturias: 59,65%.

C. Valenciana: 44,22%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 43,03%.

Castilla-La Mancha: 50,83%.

Cataluña: 82,97%.

Comunidad de Castilla y León: 55,43%.

Extremadura: 64,13%.

Galicia: 68,88%.

Murcia: 29,73%.

Navarra: 52,01%.

¿Cómo ahorrar agua?

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares.

Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.

Temas Relacionados

Embalses Españaaguasequíaespaña-noticiasNoticiasnarrativa

Últimas Noticias

Paté de cerdo, pros y contras de este alimento tan rico en hierro como en calorías

Pese a ser un alimento destacado en algunos minerales y vitaminas, su presencia en la dieta debe ser moderada y ocasional

Paté de cerdo, pros y

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy viernes 30 de enero

El valor de este producto han mostrado cambios importantes por diversos factores, desde lluvias y sequías, hasta abundancias y bajas de cosecha

Virgen, extra y lampante: estos

Última hora de la borrasca Kristin en España, en directo | A Coruña y Pontevedra en aviso rojo por el temporal marítimo, con olas de hasta 9 metros

Las rachas de viento huracanadas, las fuertes lluvias y las nevadas en cotas bajas han provocado cortes totales en carreteras

Última hora de la borrasca

Groenlandia no es tan grande como la ves en el mapa: la distorsión que engaña al mundo

La forma en que se dibujan los mapas cambia la percepción del tamaño de los países

Groenlandia no es tan grande

Grison confiesa a Cocituber por qué no quiso quedarse con la churrería de su padre: “Hacíamos un millón de pesetas en un fin de semana”

El esfuerzo diario y las exigencias del oficio marcaron el final de una historia familiar en la churrería

Grison confiesa a Cocituber por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso paga 18,2 millones para

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

Policías nacionales y guardias civiles alertan de los peligros del traspaso de inmigración a Cataluña: “Podría comprometer la seguridad nacional”

Los estudios y carrera de Jorge Azcón antes de la política: el candidato del PP en Aragón trabajó en el sector de las viviendas de protección oficial

Estudios y trayectoria de Pilar Alegría: su primer cara a cara con Azcón y el salto a Moncloa

PSOE y Más Madrid diseñan con un alcalde independiente un plan urbanístico para construir 1.200 viviendas en suelo protegido de un enclave natural de la sierra (Cercedilla)

ECONOMÍA

Virgen, extra y lampante: estos

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy viernes 30 de enero

Cómo está el euro frente al dólar este 30 de enero

España dedica la mitad que Europa a cuidados y mantiene su sistema con trabajo familiar y migrante dos décadas después de la ley de dependencia

El mercado hipotecario español gira hacia la estabilidad: la hipoteca fija domina tras un año de récords y cambios

Comprobar Super ONCE: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este jueves 29 de enero de 2026

DEPORTES

Chattanooga, la sede de España

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”

Estos son los posibles rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la próxima ronda de la Champions League

Los clasificados, los que van a playoffs y los que dicen adiós a la Champions: así queda la competición europea tras la última jornada de la liguilla